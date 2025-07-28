Должны выступить единым фронтом с европейцами и достичь отсрочки по СВАМ, - эксперт

Изменения в правительстве Украины открывают новые перспективы для переговоров с Европейским Союзом об отсрочке действия Механизма пограничной углеродной корректировки (СВАМ).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Центра политического анализа Владимира Головко.

Он выразил убеждение, что новоназначенный вице-премьер Тарас Качка имеет все шансы стать ключевой фигурой в продвижении интересов украинской промышленности в этом направлении.

"Качка - опытный переговорщик, который последовательно отстаивает позиции украинского бизнеса. Тема СВАМ ему хорошо известна, поэтому есть надежда, что после стабилизации политической ситуации этот вопрос станет одним из его приоритетов", - отметил эксперт.

По мнению аналитика, в случае введения СВАМ без послаблений для Украины, экспортная выручка государства может сократиться более чем на 4 млрд долларов.

"Это будет иметь последствия не только для производителей, но и для государственного бюджета. В то же время в самом ЕС все активнее обсуждается необходимость отсрочки зеленого перехода для промышленности. Мы имеем шанс выступить общим фронтом с Польшей, Чехией и другими странами, заинтересованными в пересмотре подходов", - подчеркнул эксперт.

Несмотря на потребность в развитии внутреннего рынка, экономика Украины остается экспортно ориентированной.

По словам специалиста, в некоторых отраслях существует объективный профицит производства, который невозможно полностью реализовать на внутреннем рынке. Это касается, в частности, рудной промышленности и даже потенциального экспорта вооружений.