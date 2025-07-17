Перспективы введения СВАМ в Украине будут неутешительными, - эксперт
Украинская металлургическая отрасль во время войны сталкивается со многими вызовами, в частности с нехваткой персонала из-за войны, торговые барьеры, с которыми сталкивается украинская отрасль и введение экологической пошлины СВАМ, которая грозит Украине уже через полгода.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление аналитика GMK Center, кандидата экономических наук Андрея Глущенко.
Он отметил, что последствия от внедрения СВАМ для Украины будут очень неутешительными - в то время, как мы имеем право на отсрочку его введения. Для этого нужна более активная работа украинского правительства.
"В перспективе последствия от введения СВАМ будут неутешительными. И, к сожалению, пока мы не увидели активной позиции украинского правительства по этому вопросу. Были определенные обещания относительно переговоров с Европейским Союзом, относительно отсрочки и каких-то особых условий применения СВАМ к Украине. Но пока никаких договоренностей не достигнуто, хотя до 2026 года уже остается менее полугода, и с этим вопросом надо что-то делать", - подчеркнул Глущенко.
Он также напомнил, что даже сейчас, во время войны, против украинской металлургической продукции действует 28 различных защитных мер в разных странах мира. Четверть этих мер была введена более 20 лет назад, и их даже сейчас не отменяют - даже несмотря на то, что украинская металлургия не представляет угрозы.
Введение европейской пошлины CBAM в Украине
Как известно, до полноценного запуска европейской пошлины CBAM осталось чуть меньше года. И если он Украина не получит отсрочку, то уже в ближайшие пару лет, по оценкам Федерации работодателей, потеряет $4,7 млрд экспорта и $2,7 млрд инвестиций. Также, по оценкам аналитических центров, можем потерять к 2030 году 6,4% от ВВП, и более 116 тыс. рабочих мест.
Украинская власть уже начала переговоры об отсрочке для Украины этой пошлины, но результатов пока нет. Бизнес и эксперты призывают правительство ускорить переговоры - ведь наша страна точно имеет право на отсрочку по законодательству ЕС.
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