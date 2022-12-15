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Имеем право получать все. Кулеба отреагировал на угрозы РФ из-за поставок оружия

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Четверг 15 декабря 2022 23:06
Имеем право получать все. Кулеба отреагировал на угрозы РФ из-за поставок оружия Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Угрозы россиян из-за поставок оружия Украине являются пустыми словами. Наша страна имеет право получать все для победы в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в интервью CNN.

"Мы слышали эти угрожающие комментарии столько раз до этого, и они никогда не подтверждались реальностью. Россия уже перешла все красные линии, и она не щадит никого - ни животных, ни природу, ни гражданское население, ни гражданскую инфраструктуру. Она несет ответственность за эту эскалацию", - подчеркнул министр.

По его словам, россияне хотят, чтобы Украина была слабой в военной сфере, и поэтому они выступают против любых поставок оружия, но наша страна все равно продолжит становиться сильнее.

Кулеба также подчеркнул, что Украина должна быть готова к собственному контрнаступлению и к попыткам атаки, к которым могут прибегнуть россияне. Поэтому важно продолжать поставки гаубиц с боеприпасами и другого современного вооружения.

"Это война, и, конечно, у обеих сторон есть свои планы. Разница между нами и Россией в том, что мы ведем справедливую войну, защищая себя, и поэтому мы имеем полное право неограниченно получать все, чтобы победить Россию. И это то, что в конечном итоге произойдет", - отметил глава МИД.

Напомним, ранее в посольстве России в США пригрозили, что возможная передача Украине систем ПВО Patriot якобы может привести к непредсказуемым последствиям.

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