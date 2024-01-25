Имеем инструменты доставать врага там, где он не ждет, - командующий Воздушных сил

Воздушные силы ВСУ имеют инструменты и возможности, чтобы бить врага там, где он этого не ожидает.

Об этом заявил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Воздушные силы делают все, чтобы достать врага как в небе, так и на земле. Вы читаете наши отчеты. Многие российские самолеты вместе с экипажами уже никогда не смогут терроризировать наших людей. Они уничтожены. У нас появляется все большее количество инструментов и возможностей, чтобы доставать врага там, где он этого не ожидает", - отметил Олещук.

По его словам, 24 января российская пропаганда направила фейковый поток информации на внешнюю аудиторию, и таким образом пытается дискредитировать Украину в глазах мирового сообщества.

"Цель очевидна – они хотят снизить международную поддержку нашего государства. Не выйдет. Украина имеет право на защиту и уничтожение средств воздушного нападения агрессора", - добавил он.

Командующий Воздушных сил также отметил, что ВСУ отбили очередную атаку "Шахедов", о результатах роботы будет сообщено позже.

Падение Ил-76 в Белгородской области РФ

Напомним, вчера, 24 января, стало известно, что в Корочанском районе Белгородской области РФ упал военно-транспортный самолет Ил-76. Источники РБК-Украина сообщают, что воздушное судно перевозило ракеты для ЗРК С-300.

При этом в России утверждают, что якобы на самолете находились 65 пленных, а также 6 членов экипажа и 3 сопровождающих. Россияне обвиняют Украину в сбитии самолета. В Украине отреагировали на заявления россиян, украинцев призывали не распространять фейки в официальные заявления.

Президент Украины Владимир Зеленский позже заявил, что россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества. Он также отметил, что необходимо установить все четкие факты, настолько, насколько это возможно, учитывая, что падение самолета произошло на российской территории.