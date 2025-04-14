"Имеем две трети": Каллас рассказала о прогрессе по 2 млн снарядов Украине

Сейчас Европейскому союзу (ЕС) уже удалось обеспечить две трети от инициативы по двум миллионам артиллерийских снарядов для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу дипломатии ЕС Каю Каллас во время разговора с журналистами.

"Мы видим самые смертоносные атаки в этой войне, гибнут мирные жители. И уже месяц, как Украина согласилась на безусловное прекращение огня. С российской стороны мы этого не видели. Ясно лишь то, что нам нужно больше поддерживать Украину, и я рада видеть, что мы уже имеем две трети моей инициативы по боеприпасам", - заявила она.

В то же время она отметила, что Запад должен больше делать для Украины и напомнила о том, что европейские партнеры в этом году уже взяли на себя обязательства по 23 млрд евро (26,26 млрд долларов).

По словам Каллас, сегодня также необходимо оказывать максимальное давление на Российскую Федерацию (РФ), чтобы Кремль согласился прекратить войну.

"И мы видим, что Россия действительно хочет войны и все, кто хочет, чтобы убийства прекратились, должны максимально давить на Россию", - добавила глава дипломатии ЕС.