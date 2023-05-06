Имеем 100% реализацию сбития: Игнат рассказал о ночных атаках "Шахедов"

"Хочется поделиться другими хорошими новостями. Сегодня была ночь "Шахедов". Их было немного, всего семь. Из района Азовского моря летели и все семь были сбиты над территорией Донецкой и Днепропетровской области. Воздушное командование "Восток" отработало. Имеем 100% реализацию сбитых "Шахедов", - рассказал Игнат.

Как отметил спикер командования Воздушных сил, были также применения С-300, которые летят по баллистической траектории. Против них нужно вооружение, которое уже начинает появляться у наших воинов. В то же время, по словам Игната, лучшим приемом против С-300 является их уничтожение на земле, где их запускают.