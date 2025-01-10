Должен знать каждый. Что делать, если квартиру заливают соседи: советы юриста

Многие украинцы сталкиваются с проблемой затопления жилья соседями. Чтобы минимизировать убытки и как можно скорее избавиться от проблемы, надо четко знать, как действовать в этой ситуации.

РБК-Украина расспросило главу комитета Ассоциации адвокатов Украины по недвижимости и строительству Татьяну Даниленко , что делать в таких ситуациях и как добиться возмещения за ущерб.

Что делать, если затапливают соседи

Прежде всего, надо выяснить, кто конкретно вас топит: соседи сверху или соседи несколькими этажами выше. Возможна также ситуация, что протекает крыша. При выявлении виновника, все дальнейшие действия касаться вас и этого лица.

"Если соседи не идут на контакт или их нет в доме, или пока точно не установлено, откуда заливают ваше жилье, надо сразу обратиться к балансодержателю вашего дома - ОСМД, частной или муниципальной управляющей компании", - говорит Даниленко.

Организация, которая обслуживает объект, должна зафиксировать обращение и как можно быстрее перекрыть воду в доме или на конкретно взятом стояке, после этого найти владельца, который должен устранить проблему и возместить убытки.

"Если вас затопили соседи, то вопрос возмещения убытков должен решаться между пострадавшим и виновником. Председатель ОСМД или начальник ЖЭКа этим не будет заниматься, но они должны составить акт об убытках и установить в нем причину и источник затопления. А компания, которая обслуживает дом, может быть посредником в решении конфликта", - объясняет эксперт.

Как решить вопрос, если течет с крыши дома

Иногда в многоквартирных домах затопление происходит из мест общего пользования, такие как крыша, коммуникации - за них отвечает организация, которая обслуживает объект.

"Здесь важно контролировать составление акта затопления и особенно - указание причины. Бывает, что эти организации, понимая свою ответственность, пытаются избежать составления акта или не указывают четко причину затопления", - говорит юрист.

За подтопление из мест общего пользования отвечает организация, которая осуществляет обслуживание. Именно она должна возместить владельцу залитой квартиры убытки.

"Если отказываются составлять акт или затягивают процедуру, советую обратиться на горячие линии города и рассказать о проблеме: 1551, если это Киев (в каждом городе своя линия), водоканалу и в организацию, которой подчиняется организация, обслуживающая дом, например, если это ЖЭД, то следует обратиться в КП УЖХ района, в котором она расположена", - говорит Даниленко.

Юрист советует немедленно составить акт с соседями по дому самостоятельно, зафиксировать повреждения на фото и видео, пригласить независимого эксперта, который установит причину затопления.

"Все это понадобится, если дело дойдет до суда", - объясняет эксперт.

Как возместить деньги без суда

Если в подтоплении виноваты не соседи, а инцидент произошел из-за устаревших внутридомовых коммуникаций, то претензии надо выставлять балансодержателю, который ответственен за обслуживание этих сетей.

"Проблему, которая возникла до места крепления счетчика на воду, решает балансодержатель, а другие проблемы - владелец жилого помещения", - говорит Даниленко.

В случае возникновения противоречий относительно источника подтекания, пострадавшим следует обратиться к эксперту для установления истинной причины затопления.