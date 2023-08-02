Должен знать каждый. Кому точно не вручат повестки во время мобилизации

Кого не могут призвать на военную службу

Не все военнообязанные мужчины могут быть призваны на военную службу во время военного положения. Перечень таких категорий определен статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Детальнее о том, кто может быть призван на службу добровольно и только по месту жительства:

1. признанные лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к воинской службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии).

Для подтверждения статуса лица с инвалидностью необходимо предоставить Справку к Акту обзора МСЭК или пенсионное удостоверение, в котором указана группа инвалидности. При этом независимо какая это группа инвалидности у лица. Также другими документами могут быть удостоверения, подтверждающие назначение социальной помощи или справку для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

"Что касается временно непригодных к военной службе по состоянию здоровья, то такие мужчины уже прошли военно-врачебную комиссию (ВЛК) и получили заключение ВЛК о временной непригодности, при этом отсрочка у таких мужчин действует до следования следующего осмотра ВЛК (как правило 2 месяце). Такая отсрочка ограничена в 6 месяцев", – комментирует Антон Маринич.

На практике такая отсрочка может быть предоставлена не более 2 раз с обязательным прохождением осмотра и по результатам третьего осмотра ВЛК должна признать мужчину пригодным к военной службе или исключить из военного учета по состоянию здоровья.

Фото: Далеко не все военнообязанные мужчины могут быть призваны на военную службу в военное положение (Виталий Носач/РБК-Украина)

2. мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет

Для подтверждения права на отсрочку предоставляются следующие документы:

свидетельства о рождении детей;

свидетельство о браке;

если брак был расторгнут, в таком случае, решение суда о расторжении брака;

решение органа опеки или удостоверения отца (матери) многодетной семьи;

Также содержание может быть подтверждено Решением суда о взыскании алиментов на детей или Договором о добровольной уплате алиментов.

3. мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет

Подтверждающими документами будут:

свидетельство о рождении ребенка (детей);

свидетельство о смерти одного из родителей или решение суда о лишении другого родителя родительских прав;

решение суда о разводе и определении места жительства с одним из родителей.

4. мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет

свидетельство о рождении ребенка (детей);

справка к акту обзора МСЭК;

свидетельство о смерти одного из родителей или решение суда о лишении другого родителя родительских прав;

решение суда о разводе и определении места жительства с одним из родителей;

решение суда об усыновлении ребенка.

5. Мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, у которых есть тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, сахарный, диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, получили тяжелую травму. Также – нуждающихся в трансплантации органа, в паллиативной помощи.

Это должно подтверждаться окументом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализуемую государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность.

Фото: Призвать не могут тех, кто воспитывает ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет (Getty Images)

Нужно иметь:

заключение врачебно-консультативной комиссии о состоянии здоровья ребенка;

свидетельство о рождении ребенка (детей);

свидетельство о смерти одного из родителей или решение суда о лишении другого родителя родительских прав;

решение суда о разводе и определении места жительства с одним из родителей;

решение суда об усыновлении ребенка.

6. Мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы;

Для этого нужно:

свидетельство о рождении ребенка или решение суда об усыновлении;

решение суда о взыскании алиментов на совершеннолетнего ребенка или Договор о добровольной уплате алиментов;

справка к Акту обзора МСЭК о признании совершеннолетнего ребенка лицом с инвалидностью I или II группы.

7. усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет.

Содержание таких детей подтверждается:

решением суда об усыновлении или документами, устанавливающими попечительство;

свидетельство о смерти обоих родителей ребенка сироты;

решение суда о лишении родительских прав в отношении ребенка;

свидетельство о рождении ребенка или ID-карты (для подтверждения возраста такого ребенка).

8. Мужчины, занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые нуждаются в постоянном уходе;

Такая категория мужчин должна предоставить:

акт установления факта осуществления ухода за одним из своих родителей или родителей жены (супруга) или удостоверения (справки) о получении компенсации (помощи, надбавки) по уходу. Для получения одного из этих документов об уходе необходимо обратиться в районную госадминистрацию, исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета с заявлением об осуществлении лицом такого ухода;

документы о родственных связях. Если уход осуществляется за супругой, тогда свидетельство о браке, а если за родителями супруги – дополнительно свидетельство о рождении супруги;

заключение МСЭК или ЛКК о необходимости в постороннем уходе за женой или родителями (родителями жены).

Фото: Нужны определенные документы, чтобы подтвердить, что вы относитесь к категориям мужчин, которых не могут призвать в армию (zmi.ck.ua)

9. Имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, в соответствии с законом их содержать.

Теперь, чтобы получить отсрочку от мобилизации военнообязанному, кроме документов о родственных связях и документов об установленной инвалидности, необходимо подтвердить, что отсутствуют другие трудоспособные лица, которые могут их содержать.

К трудоспособным лицам относятся те, кто не достиг установленного законом пенсионного возраста.

К лицам, потерявшим трудоспособность, относятся те, кто достиг установленного законом пенсионного возраста, лица, достигшие пенсионного возраста. Это дает право на назначение пенсии на льготных условиях, и неработающие лица, признанные лицами с инвалидностью.

Обязанность содержать своих родителей установлена в статье 202 Семейного кодекса Украины, при этом право на содержание возникает при условии, если родители:

являются нетрудоспособными;

нуждаются в материальной помощи (то есть родители не имеют возможности обеспечить свое достойное существование в связи с отсутствием пенсии или ее низкого размера).

При этом получение матерью или отцом доходов больше прожиточного минимума не свидетельствует о том, что отец (мать) не нуждаются в материальной помощи.

Нетрудоспособные граждане – лица, достигшие установленного статьей 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" пенсионного возраста, или лица с инвалидностью, в том числе дети с инвалидностью, а также лица, имеющие право на пенсию в связи связи с утратой кормильца в соответствии с законом. (абзац семнадцатый статьи 1 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании").

В подтверждение содержания своих родителей (родителей жены/супруга) могут предоставляться:

договор об уплате алиментов или Договор пожизненного содержания;

решение суда, которым установлена обязанность уплачивать алименты родителям.

Фото: Призвать не могут также тех, супруга которых имеет инвалидность, а также мужчин, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет (Getty Images)

"Относительно отсутствия других трудоспособных лиц, которые обязаны содержать родителей – вопрос неоднозначный, поскольку могут быть двое трудоспособных детей, из которых только один содержится, при этом обязанность содержания остается и у другого трудоспособного ребенка", – говорит адвокат.

10. опекуны лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

Для получения отсрочки такой категории мужчин нужно предоставить:

решение суда об установлении опеки над лицом с инвалидностью, которое признано недееспособным;

акт установления факта осуществления ухода за лицом с инвалидностью I или II группы и Справка к акту осмотра МСЭК о признании лицом с инвалидностью I или II группы;

заключение МСЭК или ЛКК о необходимости в постороннем уходе и документы об отсутствии других лиц, которые могут осуществлять уход.

Следующие категории могут призвать на военную службу тоже добровольно, но независимо от места жительства:

1. Соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования;

Учебные заведения самостоятельно обязаны сообщать ТЦК и СП о военнообязанных, которые поступили на обучение.

Чтобы самостоятельно подтвердить право на отсрочку, необходимо предоставить:

приказ о зачислении на обучение, в котором должна быть указана дневная или дуальная форма обучения;

для аспирантов можно подтвердить удостоверением, выдаваемым учебным заведением;

студенческий билет также может подтверждать такой статус, но лучше получить справку от учебного заведения об дневной или дуальной форме обучения.

Фото: К категориям мужчин, которых не могут призвать на службу, относятся исключенные из учета (Виталий Носач/РБК-Украина)

2. научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

Основным критерием для этой категории является статус работника по основному месту работы не менее 0,75 ставки. Справка с места работы является достаточным подтверждением получения отсрочки. Также такие работодатели обязаны представлять сведения о работниках ТЦК и СП.

3. Мужчины, чьи близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции из числа:

военнослужащих или работников, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также лица из состава добровольческих формирований погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения;

свидетельство о смерти близкого родственника или решение суда о признании пропавших без вести;

документы, подтверждающие участие погибшего или пропавшего без вести в зоне проведения АТО;

мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Для подтверждения гибели или пропажи без вести родственника нужно предоставить:

свидетельство о смерти близкого родственника или решение суда о признании пропавших без вести;

документы, подтверждающие участие в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также в обеспечении национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Следующая категория мужчин – это те, которые вообще не подлежат мобилизации:

1. Забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Бронь военнообязанного подтверждается извлечением из Решения Минэкономики о бронировании такого работника. Такую выписку предоставляет работодатель под личную подпись работника.

В дальнейшем работник не обязан предоставлять настоящий Выписка в ТЦК и СП, поскольку это обязанность работодателя. Отсрочка предоставляется на период бронирования, но не более 6 месяцев.

Фото: Мобилизации не подлежат народные депутаты, работники органов военного управления (коллаж РБК-Украина)

2. Мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и жену, проходящую военную службу по одному из видов военной службы.

Для получения отсрочки необходимо предоставить:

свидетельство о рождении ребенка;

свидетельство о браке;

справку или приказ, о прохождении супругой военной службы.

3. Народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым.

Здесь все просто. Необходимо удостоверение народного депутата Украины или Верховной Рады АРК.

4. работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и так далее.

Указанные органы самостоятельно представляют в ТЦК и СП информацию о своих работниках. Дополнительно такие лица могут предъявить служебное удостоверение, в котором указанный орган из этого перечня.

К отдельным категориям мужчин, которых не могут призвать на службу относятся "Исключенные из учета", а именно:

признанных ВЛК непригодными к военной службе по состоянию здоровья с исключением из военного учета;

проходящих военную службу (обучение) в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования;

осужденных к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;

осужденных за преступление во время отбывания наказания в местах лишения свободы;

тех, кто достиг предельного возраста 60 лет;

людей, потерявших украинское гражданство.

"Должен констатировать, что Правила военного учета устанавливают обязанность для военнообязанных предоставлять в ТЦК и СП документы, подтверждающие право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации по основаниям, определенным в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизацию”, – подчеркивает Антон Маринич.

Он добавляет: независимо от того, предоставляли ли вы такие документы об отсрочке, все равно необходимо иметь их копии (желательно нотариальные) при себе, чтобы можно было предъявить уполномоченному лицу, желающему вручить повестку.