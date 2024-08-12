Не должно зависеть только от президента: в США хотят закрепить двухпартийную помощь Украине

По его словам, в настоящее время в Штатах предлагается новый законопроект, который будет называться "Помогай Украине".

"В нем будет закреплена двухпартийная подготовка, и мы хотели бы, чтобы это было закреплено на уровне закона, а не только на уровне решения президента", - рассказал Блюменталь во время встречи с Зеленским.