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У травні профіцит платіжного балансу України склав 266 млн доларів

НовиниФінанси    27.06.2018 - 18:29
Фото: Національний банк України (НБУ)
Фото: Національний банк України (НБУ)

Резерви скоротилися на 1,6%

У травні платіжний баланс зведений з профіцитом на рівні 266 млн доларів. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ).

Як повідомляється, з-за виплати на користь МВФ, міжнародні резерви на початок червня скоротилися на 1,6% до 18,2 млрд доларів, що покриває 3,2 місяці майбутнього імпорту.

У травні сальдо поточного рахунку, як і в минулому році, було близьким до нуля в порівнянні з профіцитом у квітні (0,2 млрд доларів), за розширення дефіциту торгівлі товарами.

У січні-травні дефіцит поточного рахунку розширився до 415 млн доларів (з 308 млн доларів за аналогічний період минулого року).

Обсяги експорту товарів у травні склали 3,6 млрд доларів, що на 13,2% більше, ніж у минулому році.

Підтримувала зростання експорту сприятлива зовнішня цінова кон'юнктура, однак темпи зростання знизилися із-за вичерпання перехідних запасів зернових та олійних культур. В результаті, обсяги експорту продовольчих товарів в травні зменшилися на 3,3% в річному вимірі.

У той же час, збереження сприятливої зовнішньої цінової кон'юнктури і збільшення виробництва окремої хімічної продукції забезпечило високі темпи зростання експорту продукції металургії (30,2% у річному вимірі) та хімічної промисловості (49,2%).

У цілому за п'ять місяців 2018 експорт товарів зріс на 11,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року, до 17,8 млрд доларів.

Обсяги імпорту товарів в травні склали 4,6 млрд доларів. Порівняно з травнем минулого року імпорт збільшився на 15,5% внаслідок високих цін на енергоносії та сталого зростання внутрішнього попиту.

Так через зростання світових цін на нафту вартісні обсяги імпорту нафтопродуктів збільшилися на 42,3% в річному вимірі, природного газу - на 8,4% р/р. А високий внутрішній попит зумовила зростання імпорту продукції машинобудування на 17,8% р/р.

Всього за січень-травень імпорт товарів зріс на 14,3% рік до року і склав 21,1 млрд доларів.

Чистий приплив капіталу за фінансовим рахунком у травні склав 307 млн доларів (у травні минулого року - 339 млн доларів), і був забезпечений приватним сектором (як банками, так і реальним сектором). У той же час, на фоні здійснення державою платежів з погашення гривневих ОВДП у власності нерезидентів та погашень за позиками, чистий відтік за операціями державного сектора склав 113 млн доларів.

Надходження прямих іноземних інвестицій залишились на рівні попередніх місяців (150 млн доларів), проте більше половини від їх загального обсягу було направлено в банківський сектор в результаті операцій з переоформлення боргу в статутний капітал.

За січень-травень 2018 чисті надходження ПІІ склали 719 млн доларів.

Загалом, за січень-травень 2018 чистий приплив коштів по фінансовому рахунку склав 701 млн доларів.

Нагадаємо, в квітні профіцит платіжного балансу України склав 290 млн доларів.

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Теги публікації: платежный баланс, профицит, макроэкономика  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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