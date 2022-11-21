Обладает потенциалом. Турция хочет стать международным газовым хабом

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил на 12-м турецком энергетическом саммите, что страна владеет достаточной инфраструктурой и всеми инструментами для превращения в международный газовый хаб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое агентство "Анадолу" .

По словам министра, в то время как многие мировые государства испытывают дефицит энергоносителей и трудности в их поставке, для турецкой энергетики наблюдается лишь положительная тенденция.

"У Турции есть технические и оперативные возможности для ввода в эксплуатацию крупных энергетических проектов, таких как TANAP и "Турецкий поток". С начала подачи газа из месторождения "Сакарья" в Черном море наши позиции еще больше укрепятся", - отметил Донмез.

Он подчеркнул, что Турция проводит интенсивную энергетическую дипломатию для увеличения пропускной способности трубопроводов, привлекая при этом новые страны-производители и налаживая новые маршруты. Переговоры по энергетическим вопросам ведутся со странами Ближнего Востока, Центральной Азии и Средиземноморья.

"Турция является наиболее выгодным маршрутом для новых трубопроводов и месторождений, что делает ставку на дальнейшее расширение энергетической инфраструктуры", - резюмировал министр.