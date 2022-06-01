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У травні енергетики повернули світло 650 тисячам родин у Донецькій області, - ДТЕК

Фото: у травні енергетики повернули світло 650 тисячам родин у Донецькій області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Упродовж травня ремонтні бригади компанії ДТЕК відновили електропостачання 579 населених пунктів Донецької області, повернувши світло для 650 тисяч родин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

"Енергетики постійно працюють над тим, щоб відновлювати енергопостачання. Протягом травня 579 населених пунктів, лише в одній Донецькій області, були заживлені. Деякі по п‘ять разів. І 650 тисяч споживачів отримали світло в результаті цих за живлень. Робота йде постійно", - сказав виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі національного телемарафону.

Сахарук додав, що енергетики компанії щодня повертають світло десяткам тисяч родин в регіоні.

"Кількість заживлених протягом доби - 20-30 тисяч кожного дня. Це величезна робота, яка виконується працівниками для того, щоб повертати світло в оселі українців", - додав Сахарук.

Він зазначив, що бригади часто не можуть виїхати на ремонтні роботи через активні бойові дії. Енергетики приступають до відновлювальних робіт після надання дозволу від ЗСУ.

Як повідомлялось раніше, у травні енергетики ДТЕК повернули світло майже 700 тисячам родин, що лишилися без електропостачання через ворожі обстріли у Донецькій, Одеській, Дніпропетровській та Київській областях.

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ДТЕКДонецька область