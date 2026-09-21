Мадяр пригрозил заблокировать строительство украинских нефтехранилищ в Венгрии

Мадяр против нефтехранилищ Украины

Мадьяр говорит, что не допустит строительства на территории Венгрии нефтехранилищ для нефти из Украины.

Ранее стадо известно, что группа "Нафтогаз" подписала меморандум с венгерской компанией MOL. Он касается строительства мощностей по хранению нефтепродуктов для нужд Украины на территории Венгрии.

Нефтехранилища планируют строить вблизи украино-венгерской границы. Это делается для того, чтобы создать дополнительные мощности вне зоны российских обстрелов.

Петер Мадяр заявил, что пока в Венгрии у власти правительство "Тисы", украинского хранилища нефти в стране не будет, пишет издание.

Также он рассказал, что накануне вечером сообщил об этом главе MOL Жолту Гернади. Политик считает действия компании неприемлемыми и ожидает, что MOL вспомнит, что государство владеет 25% компании.

Правительство не в курсе

По словам премьера, MOL начала переговоры с "Нафтогазом" по этому вопросу еще при правительстве Виктора Орбана. А нынешний Кабмин считает неприемлемым то, что было не в курсе договоренностей.

В MOL заявили, что процесс действительно находится только на начальном этапе подготовки.

В его рамках будут изучать:

технические,

финансовые,

регуляторные условия хранения нефти в Венгрии.

Из-за длительного процесса, который еще впереди, правительство пока не информировали.

Депутаты также против

21 сентября глава парламентской фракции Христианско-демократической народной партии (KDNP) Бенце Ретвари сделал заявление по этому поводу. Он отметил, что украинская сторона опасается, что армия РФ может разбомбить новое нефтехранилище.

Депутат считает, что перенос хранилища в Венгрию представлял бы угрозу национальной безопасности, особенно для восточных регионов страны.