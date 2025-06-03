Роберт Бровди возглавил Силы беспилотных систем, у Сухаревского новая должность

Что известно о "Мадяре"

Роберт Бровди, позывной "Мадяр", - офицер Вооруженных сил Украины, командир подразделения аэроразведки "Птахи Мадяра". Родом из Закарпатья, до начала полномасштабной войны занимался бизнесом.

С 2022 года активно участвует в боевых действиях на восточном направлении, специализируясь на применении беспилотников для разведки и нанесения ударов.

Его подразделение известно широким использованием дронов в зоне боевых действий, в том числе для выявления и уничтожения целей в тылу противника.

8 мая этого года президент Владимир Зеленский присвоил "Мадяру" звание Героя Украины.

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