ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мадуро заявив про можливу громадянську війну в Венесуелі

Новини » Політика    03.02.2019 - 22:30
Мадуро заявив про можливу громадянську війну в Венесуелі
Фото: Ніколас Мадуро (kremlin.ru)

Президент Венесуели вважає, що все залежить від агресії "північної імперії"

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що не виключає можливої громадянської війни в країні з-за спалахнувшої політичної кризи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Під час інтерв'ю Мадуро заявив, що все залежить від "градусу божевілля" і агресії від "північної імперії та її західних союзників". З його слів, офіційна влада країни хоче щоб ніхто не втручався у внутрішні справи країни.

"Ми готові захищати нашу країну і не здамо Венесуели", - заявив президент Венесуели.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп допускає можливість військового втручання в Венесуелу. Президент США Дональд Трамп під час інтерв'ю заявив, що США розглядає відправку своїх солдатів на територію Венесуели як один з варіантів вирішення кризи.

Нагадаємо, Північна Корея підтримала Мадуро. У МЗС Північної Кореї заявили, що будь-які спроби зовнішніх сил повалити законного президента, обраного відповідно до конституції суверенної держави, є очевидним втручанням у внутрішні справи країни і порушенням міжнародного права.

Австрія готова визнати Гуайдо президентом Венесуели Посол Венесуели в Іраку визнав Гуайдо президентом країни
Новини України Венесуэла
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся