Мадуро заявив, що не буде оголошувати про нові вибори у Венесуелі

Мадуро вважає, що його намагаються "загнати в кут"
Президент Венесуэлы Николас Мадуро отклонил призыв европейских стран назначить досрочные выборы президента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.
Так, Мадуро категорически отказался от идеи повторних виборов.
"Они пытаются загнать нас в угол с ультиматумами, чтобы вывести нас в крайнюю ситуацию конфронтации", - сказал Мадуро.
Семь стран ЕС дали Мадуро срок, чтобы назначить досрочные президентские выборы или увидеть, как они признают Гуайдо временным президентом.
Так, Гуайдо уже признанный Соединенными Штатами, Канадой, Австралией и несколькими латиноамериканскими странами.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что не исключает возможной гражданской войны в стране из-за вспыхнувшего политического кризиса.
Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность военного вмешательства в Венесуэлу. Президент США Дональд Трамп во время интервью заявил, что США рассматривает отправку своих солдат на территорию Венесуэлы как один из вариантов решения кризиса.