Мадуро заявив, що не буде оголошувати про нові вибори у Венесуелі

Мадуро вважає, що його намагаються "загнати в кут"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отклонил призыв европейских стран назначить досрочные выборы президента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Так, Мадуро категорически отказался от идеи повторних виборов.

"Они пытаются загнать нас в угол с ультиматумами, чтобы вывести нас в крайнюю ситуацию конфронтации", - сказал Мадуро.

Семь стран ЕС дали Мадуро срок, чтобы назначить досрочные президентские выборы или увидеть, как они признают Гуайдо временным президентом.

Так, Гуайдо уже признанный Соединенными Штатами, Канадой, Австралией и несколькими латиноамериканскими странами.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что не исключает возможной гражданской войны в стране из-за вспыхнувшего политического кризиса.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность военного вмешательства в Венесуэлу. Президент США Дональд Трамп во время интервью заявил, что США рассматривает отправку своих солдат на территорию Венесуэлы как один из вариантов решения кризиса.