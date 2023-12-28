Мадуро отдал приказ "активизировать оборонные действия" из-за британского корабля в Гайане

Мадуро заявил, что размещение британского судна вблизи Гайаны является "практически военной угрозой со стороны Лондона". На фоне этого он отдал приказ об "активизации совместных оборонных действий национальных вооруженных сил" у побережья Эссекибо.

В ответ на это военное руководство на востоке Венесуэлы заявило, что 5600 военнослужащих готовы к операции.

В то же время в заявлении МИД Венесуэлы говорится, что страна "сохраняет все действия в рамках Конституции и международного права для защиты своей морской и территориальной целостности".

Спор между Венесуэлой и Гайаной

Президент Венесуэлы Николас Мадуро вспомнил о давнем территориальном конфликте с Гайаной. Венесуэла претендует на почти 70% территории соседней страны, богатой нефтью и другими ценными ресурсами.

Венесуэла утверждает, что эта территория отошла ей после обретения независимости от Испании, а Гайана считает, что она была частью Британской Гвианы, которая впоследствии стала независимой Гайаной.

В начале декабря Мадуро провел в Венесуэле референдум об аннексии части Гайаны. Уже через несколько дней после референдума Мадуро объявил об аннексии территории Гайаны и представил новую карту страны на телевидении с включенным в нее спорным регионом.

В середине декабря Мадуро сообщил, что договорился с лидером Гайаны мирно разрешить спор и продолжать переговоры. Обе стороны заявили, что не будут использовать силу.

Главное о конфликте Венесуэлы с Гайаной и чем он может повредить Украине – в материале РБК-Украина.