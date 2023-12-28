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Мадуро отдал приказ "активизировать оборонные действия" из-за британского корабля в Гайане

Фото: президент Венесуэлы Николас Мадуро (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что размещение британского военного корабля HMS Trent в Гайане нарушает "дух" соглашения между Гайаной и Венесуэлой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EFE.

Мадуро заявил, что размещение британского судна вблизи Гайаны является "практически военной угрозой со стороны Лондона". На фоне этого он отдал приказ об "активизации совместных оборонных действий национальных вооруженных сил" у побережья Эссекибо.

В ответ на это военное руководство на востоке Венесуэлы заявило, что 5600 военнослужащих готовы к операции.

В то же время в заявлении МИД Венесуэлы говорится, что страна "сохраняет все действия в рамках Конституции и международного права для защиты своей морской и территориальной целостности".

Спор между Венесуэлой и Гайаной

Президент Венесуэлы Николас Мадуро вспомнил о давнем территориальном конфликте с Гайаной. Венесуэла претендует на почти 70% территории соседней страны, богатой нефтью и другими ценными ресурсами.

Венесуэла утверждает, что эта территория отошла ей после обретения независимости от Испании, а Гайана считает, что она была частью Британской Гвианы, которая впоследствии стала независимой Гайаной.

В начале декабря Мадуро провел в Венесуэле референдум об аннексии части Гайаны. Уже через несколько дней после референдума Мадуро объявил об аннексии территории Гайаны и представил новую карту страны на телевидении с включенным в нее спорным регионом.

В середине декабря Мадуро сообщил, что договорился с лидером Гайаны мирно разрешить спор и продолжать переговоры. Обе стороны заявили, что не будут использовать силу.

Главное о конфликте Венесуэлы с Гайаной и чем он может повредить Украине – в материале РБК-Украина.

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ВенесуэллаНиколас Мадуро