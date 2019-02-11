Мадуро проводить у Венесуелі військові навчання

Фото: Ніколас Мадуро

У маневрах беруть участь збройні сили Венесуели і Боліваріанська національна поліція

У Венесуелі в неділю, 10 лютого, на базі Гуїкайпуро почалися масштабні цивільно-військові навчання, які очолив президент Ніколас Мадуро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За інформацією видання, разом з Мадуро за навчаннями під назвою "Двохсотріччя Ангостури 2019" спостерігали міністр оборони Володимир Падріні Лопес, а також командувач стратегічними операціями ЗС Венесуели Реміджіо Себальос.

"Солдати Болівара змусять США дорого заплатити за будь-яку спробу доторкнутися до священної землі венесуельської батьківщини", - заявив Мадуро, відкриваючи навчання.

У маневрах, які триватимуть до 15 лютого, беруть участь збройні сили Венесуели і Боліваріанська національна поліція.

Зазначимо, що 22 січня в столиці Венесуели Каракасі та інших містах країни почалися масові акції протесту після вступу Ніколаса Мадуро на посаду глави держави на другий термін. 23 січня спікер парламенту Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасово виконуючим обов'язки президента країни. Про визнання Гуайдо тимчасовим президентом заявили більшість країн Євросоюзу, США, частина країн Латинської Америки та Організація американських держав.

Нагадаємо, в колумбійське місто Кукута прибула перша партія гуманітарної допомоги для Венесуели від Сполучених Штатів Америки (США).