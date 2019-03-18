Мадуро планує "глибоку реструктуризацію" уряду

Ніколас Мадуро у Венесуелі має намір реструктуризувати уряд

Вице-президент Делси Родригес заявила, что Николас Мадуро планирует "глубокую реструктуризацию" своего правительства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По ее словам, данные планы появились после продолжительного отключения электроэнергии на фоне борьбы за власть с оппозицией.

"Президент Мадуро попросил весь исполнительный кабинет представить свои роли для пересмотра и глубокой реструктуризации методов и функций боливарианского правительства, чтобы защитить отечество Боливара и Чавеса от любой угрозы", - наисала она.

Ранее Мадуро назвал причиной отключений электроэнергии кибератаку, совершенную якобы Соединенными Штатами, и диверсию со стороны местной оппозиции, но местные инженеры-электрики заявили, что это было результатом многолетних недостаточных инвестиций и отсутствия технического обслуживания электростанций и электросетей в стране.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственный секретарь США Майкл Помпео сообщил, что все дипломаты Соединенных Штатов в Венесуэле покинули страну.

По его словам, указанные дипломаты посвятили себя миссии в поддержку стремлений венесуэльского народа жить в демократии.