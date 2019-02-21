Мадуро оголосив про закриття кордону з Бразилією

Кордон буде закрито в ніч на п'ятницю аж до подальших розпоряджень

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о закрытии границы с Бразилией. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Euronews.

По его словам, граница будет закрыта в ночь на пятницу вплоть до последующих распоряжений. Накануне венесуэльской армии был дан приказ временно закрыть воздушную и морскую границу с островами нидерландских Антильских островов - Арубой, Бонайре и Кюрасао.

Эти меры связаны с планами венесуэльской оппозиции обеспечить поставки в страну гуманитарной помощи.

Напомним, советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон потребовал от военных Венесуэлы разрешить поставки гуманитарной помощи в страну. Президент Венесуэлы Николас Мадуро называет гуманитарную помощь США и других стран, которые его не признают, подачками, в которых Венесуэла не нуждается.

Напомним, власти Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро приняли решение закрыть морскую границу с несколькими островами в Карибском море накануне доставки в страну иностранной гуманитарной помощи.