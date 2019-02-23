ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мадуро оголосив про розірвання дипломатичних відносин Венесуели з Колумбією

Новини » Політика    23.02.2019 - 23:53
Мадуро оголосив про розірвання дипломатичних відносин Венесуели з Колумбією
Фото: Ніколас Мадуро (lickr.com/Agencia de Noticias ANDES)

Венесуела висилає колумбійських дипломатів з Каракаса

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив, що країна розірвала дипломатичні відносини з Колумбією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Про таке рішення Мадуро оголосив під час мітингу на тлі зіткнень на кордоні. Там проходить акція опозиції, що вимагає доставки гуманітарної допомоги до Венесуели.

"Терпіння вичерпано", - сказав Мадуро своїм прихильникам.

Також додав, що країна висилає співробітників колумбійського посольства з Каракаса.

"Ми не можемо миритися з тим, що територія Колумбії використовується для нападів на Венесуелу. З цієї причини я вирішив розірвати всі політичні та дипломатичні відносини з фашистським урядом Колумбії", - оголосив він.

Посол Колумбії, Венесуелі і дипломати будуть вислані протягом 24 годин.

Раніше влада Венесуели вирішилf тимчасово закрити три мости на кордоні з Колумбією напередодні прибуття з боку цієї країни гуманітарного вантажу. Пізніше на кордоні Венесуели з Кубою виникли зіткнення між військовими і місцевими жителями, які підтримують лідера опозиції Хуана Гуайдо.

Кораблі ВМС Венесуели вирушили на перехоплення судна з гумдопомогою У Венесуелі виникли сутички між цивільними та військовими
Новини України КолумбияВенесуэлаНиколас Мадуро
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся