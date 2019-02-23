Мадуро оголосив про розірвання дипломатичних відносин Венесуели з Колумбією

Фото: Ніколас Мадуро (lickr.com/Agencia de Noticias ANDES)

Венесуела висилає колумбійських дипломатів з Каракаса

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив, що країна розірвала дипломатичні відносини з Колумбією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Про таке рішення Мадуро оголосив під час мітингу на тлі зіткнень на кордоні. Там проходить акція опозиції, що вимагає доставки гуманітарної допомоги до Венесуели.

"Терпіння вичерпано", - сказав Мадуро своїм прихильникам.

Також додав, що країна висилає співробітників колумбійського посольства з Каракаса.

"Ми не можемо миритися з тим, що територія Колумбії використовується для нападів на Венесуелу. З цієї причини я вирішив розірвати всі політичні та дипломатичні відносини з фашистським урядом Колумбії", - оголосив він.

Посол Колумбії, Венесуелі і дипломати будуть вислані протягом 24 годин.

Раніше влада Венесуели вирішилf тимчасово закрити три мости на кордоні з Колумбією напередодні прибуття з боку цієї країни гуманітарного вантажу. Пізніше на кордоні Венесуели з Кубою виникли зіткнення між військовими і місцевими жителями, які підтримують лідера опозиції Хуана Гуайдо.