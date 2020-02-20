Мадуро оголосив надзвичайний стан в енергетиці після посилення санкцій США

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив надзвичайний стан в енергетиці після того, як США посилили фінансовий тиск на Венесуелу і ввели санкції проти "дочки" російської компанії "Роснефть". Про це повідомляє агентство Reuters.

Під санкції адміністрації США потрапила 100-процентна дочка "Роснефти". швейцарська торговельна компанія Rosneft Trading S.A. (RTSA).

Мадуро також поставив перед Венесуелою мету збільшити видобуток нафти в цьому році до 2 мільйонів барелів на добу, що більш ніж в два рази перевищує нинішній рівень.

"Санкції, блокада - я більше не прийму ніяких виправдань", - сказав Мадуро.

Мадуро також заявив, що створить президентську комісію для реструктуризації нафтової галузі країни.

"Я підписую указ про оголошення надзвичайного стану в енергетиці вуглеводневої галузі з метою прийняти необхідні і термінові заходи для забезпечення національної енергетичної безпеки і захисту галузі від імперіалістичної агресії", - сказав він.

Нагадаємо, 18 лютого Мінфін США ввів санкції проти компанії Rosneft Trading, дочірньої компанії російської державної корпорації "Роснефть". Раніше повідомлялося, що Венесуела отримує гроші від продажу нафти в обхід санкцій Сполучених Штатів Америки за допомогою російської держкорпорації "Роснефть".

Зазначимо, в грудні 2019 року Сполучені Штати ввели санкції проти шести судів державної компанії Венесуели PDVSA, які використовувалися режимом Ніколаса Мадуро для нелегальних поставок на Кубу нафти.

Вашингтон визнає лідера опозиції Хуана Гуайдо законним президентом країни і використовує економічні санкції відносно уряду Венесуели та його державної нафтової фірми, щоб змусити диктатора Ніколаса Мадуро піти у відставку.