ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Мадуро анонсував "повний перегляд" дипломатичних відносин з США

Новини » Політика    23.01.2019 - 06:16
Мадуро анонсував "повний перегляд" дипломатичних відносин з США
Фото: Ніколас Мадуро (wikimedia.org)

Президент Венесуели обіцяв незабаром оголосити про нові заходи проти США

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що МЗС країни повинно провести повний перегляд дипломатичних відносин з Сполученими Штатами Америки (США). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що заяві передувала спроба бунту і звернення до венесуельців віце-президента США

Мадуро не конкретизував, що конкретно він мав на увазі, однак уточнив, що найближчим часом оголосить про нові заходи щодо Америки.

Раніше віце-президент США Майк Пенс виступив з відеозверненням до жителів Венесуели і висловився в підтримку протестуючих проти Мадуро. У своєму відеозверненні Пенс назвав Мадуро "диктатором", у якого немає законних підстав претендувати на владу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національна асамблея Венесуели схвалила заяву, в якій Ніколас Мадуро зізнається узурпатором. Документ передбачає, що рішення і дії виконавчої влади будуть визнані недійсними.

10 січня Мадуро вступив на посаду президента Венесуели на 2019-2025 роки.

Верховний суд США дозволив Трампу обмежити службу в армії для трансгендерів Трамп заявив про зростання свого рейтингу серед латиноамериканців
Новини України Сполучені Штати АмерикиВенесуэлаНиколас Мадуро
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся