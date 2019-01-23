Мадуро анонсував "повний перегляд" дипломатичних відносин з США

Фото: Ніколас Мадуро (wikimedia.org)

Президент Венесуели обіцяв незабаром оголосити про нові заходи проти США

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що МЗС країни повинно провести повний перегляд дипломатичних відносин з Сполученими Штатами Америки (США). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що заяві передувала спроба бунту і звернення до венесуельців віце-президента США

Мадуро не конкретизував, що конкретно він мав на увазі, однак уточнив, що найближчим часом оголосить про нові заходи щодо Америки.

Раніше віце-президент США Майк Пенс виступив з відеозверненням до жителів Венесуели і висловився в підтримку протестуючих проти Мадуро. У своєму відеозверненні Пенс назвав Мадуро "диктатором", у якого немає законних підстав претендувати на владу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національна асамблея Венесуели схвалила заяву, в якій Ніколас Мадуро зізнається узурпатором. Документ передбачає, що рішення і дії виконавчої влади будуть визнані недійсними.

10 січня Мадуро вступив на посаду президента Венесуели на 2019-2025 роки.