Екс-лідер Кталоніі Пучдемон заявив про висунення в Європарламент

Пучдемон має намір просувати в Європарламенті ідею незалежності Каталонії

Колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон, який нині проживає у вигнанні в Брюсселі, має намір висуватися на виборах в Європарламенті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dpa.

Прес-секретар Пучдемона повідомила журналістам, що він хоче продовжити боротьбу за незалежність свого рідного регіону Каталонія від Іспанії в Європейському парламенті.

Плани 56-річного політика і екс-журналіста реалізуються на європейських виборах 26 травня. Пучдемон є головним кандидатом від сепаратистського альянсу JuntsxCat.

"Прийшов час зробити новий крок до інтернаціоналізації права Каталонії на самовизначення: прямо з серця Європи у весь світ", - написав Пучдемон в Twitter після засідання ради своєї каталонської Європейської демократичної партії (PDeCAT).

На засіданні партійного ради PDeCAT було також вирішено, що на парламентських виборах в Іспанії 28 квітня, а також на європейських виборах і муніципальних виборах в Каталонії 26 травня партія знову буде виступати за незалежність.

Нагадаємо, 17 липня 2018 екс-глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон заснував новий рух за незалежність регіону від Іспанії. Також після виборів в парламенті Каталонії новий лідер Кім Торра заявив, що відновить кампанію по відділенню регіону від Іспанії.