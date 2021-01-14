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У Мадриді оцінили збиток від сильних снігопадів

Автор: РБК-Україна

Влада іспанської столиці Мадрида оцінили збиток, нанесений місту сніжною бурею. За оцінкою мерії, збиток склав 1,4 млрд євро.

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Про це заявив мер Мадрида Хосе Луїс Мартінес-Альмейда, передає газета Mundo.

"На цей час ми підрахували, що руйнівний збиток останніх днів становить 1,398 млрд євро, що розрахований на основі шкоди, завданої економічної діяльності, інфраструктури та майна міста", - зазначив мер.

При цьому він попросив уряд оголосити Мадрид зоною катастрофічного лиха.

"Для цього є всі умови, і я прошу центральний уряд поспішити з відповіддю", - додав мер Мадрида.

Нагадаємо, 8 січня у Мадриді снігопад паралізував роботу аеропорту та залізничного транспорту. На півночі Іспанії зафіксовано рекордний температурний мінімум.

Крім того, жертвами потужних снігопадів в Іспанії, викликаних штормом "Філомена", стали чотири людини. Також відомо, що в країні залишаються заблокованими 400 магістральних трас і доріг. В 50 регіонах країни влада оголосила найвищий ступінь небезпеки.

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