RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Мадриді група людей захопила музей Прадо

Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 19 жовтня, в Мадриді група людей з шести осіб захопила один із залів музею Прадо. Вони погрожують через шість годин накласти на себе руки в прямому ефірі, якщо влада не відповість на їхні вимоги

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo.

Протестувальники заявили, що в 1981 році вони вижили після отруєння неякісним рапсовим маслом. Вони вимагають від уряду і прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса негайної реакції і допомоги.

Музей Прадо вони обрали для цієї акції, оскільки хотіли глобальної уваги до неї.

За даними видання El Pais, двох учасників акції заарештували.

За даними 20 minutos, одна з вимог полягає в тому, щоб Санчес погодився на зустріч з Асоціацією, представники якої влаштували акцію.

Відзначимо, що в 1981 році в Іспанії стався спалах захворювання через масове отруєння ріпаковою олією. Жертвами, за різними оцінками, могли стати від 800 до 4 тисяч осіб. У постраждалих отруєння дало ускладнення на легені. Тисячі отруєних стали хронічними хворими.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІспаніяМадрид