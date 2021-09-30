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Мадрид скасовує карантинні обмеження для ресторанів і клубів

Автор: Сергій Пишкін

З 4 жовтня столиця Іспанії Мадрид скасовує обмеження на кількість людей в ресторанах й розважальних закладах. Раніше кількість місць була обмежена до 75%.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на El Pais.

"З понеділка ми збираємося зняти всі обмеження на пропускну здатність, і ми практично за крок від того, що було до пандемії", - заявила прем’єр Мадрида Ізабел Діас Аюсо.

Нові правила стосуватимуться барів, ресторанів, нічних клубів, кінотеатрів, театрів, спортивних центрів й багатофункціональних приміщень.

З 20 вересня в Іспанії зняли обмеження щодо часу роботи закладів, однак заповненість місць не повинна була перевищувати 75%.

За словами прем’єра, в закладах харчування й надалі необхідно буде носити захисні маски, втім, їх можна буде зняти у разі підтримання безпечної дистанції на відкритих майданчиках.

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