Мадрид скасовує карантинні обмеження для ресторанів і клубів

"З понеділка ми збираємося зняти всі обмеження на пропускну здатність, і ми практично за крок від того, що було до пандемії", - заявила прем’єр Мадрида Ізабел Діас Аюсо.

Нові правила стосуватимуться барів, ресторанів, нічних клубів, кінотеатрів, театрів, спортивних центрів й багатофункціональних приміщень.

З 20 вересня в Іспанії зняли обмеження щодо часу роботи закладів, однак заповненість місць не повинна була перевищувати 75%.

За словами прем’єра, в закладах харчування й надалі необхідно буде носити захисні маски, втім, їх можна буде зняти у разі підтримання безпечної дистанції на відкритих майданчиках.