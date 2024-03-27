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Madrid Open-2024. Свитолина и еще четыре украинки попали на грунтовой "тысячник"

Фото: Элина Свитолина снова приедет на Madrid Open (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Ведущие отечественные теннисистки во главе с Элиной Свитолиной попали в заявку престижного турнира в столице Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TennisUpToDate.

Пять украинок гарантировали места в основной сетке Madrid Open. Соревнования серии WTA 1000 стартуют 23 апреля.

Рядом со Свитолиной на испанском грунте будут состязаться Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Леся Цуренко. В прошлом году в Мадриде соперничала эта же пятерка отечественных спортсменок. Лучше всего выступила опытная Цуренко, дошедшая до третьего раунда.

Победительницей Madrid Open-2023 стала Арина Соболенко из Беларуси. В финале она одолела полячку Игу Свентек (6:3, 3:6, 6:3). Рекордсменкой турнира остается Петра Квитова из Чехии, которая трижды триумфовала в Мадриде (2011, 2015, 2018).

Общий призовой фонд Madrid Open в этом году составит свыше 8,77 млн долларов. Турнир станет одним из главных этапов подготовки ко второму мэйджору года – "Ролан Гарроса". Французский "Гренд Слэм" начнется 26 мая.

К слову, ранее Соболенко не попала в список нейтральных атлетов на Олимпийские игры-2024.

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ТеннисЭлина СвитолинаМарта КостюкДаяна Ястремская