Madrid Open-2024. Свитолина и еще четыре украинки попали на грунтовой "тысячник"

Пять украинок гарантировали места в основной сетке Madrid Open. Соревнования серии WTA 1000 стартуют 23 апреля.

Рядом со Свитолиной на испанском грунте будут состязаться Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Леся Цуренко. В прошлом году в Мадриде соперничала эта же пятерка отечественных спортсменок. Лучше всего выступила опытная Цуренко, дошедшая до третьего раунда.

Победительницей Madrid Open-2023 стала Арина Соболенко из Беларуси. В финале она одолела полячку Игу Свентек (6:3, 3:6, 6:3). Рекордсменкой турнира остается Петра Квитова из Чехии, которая трижды триумфовала в Мадриде (2011, 2015, 2018).

Общий призовой фонд Madrid Open в этом году составит свыше 8,77 млн долларов. Турнир станет одним из главных этапов подготовки ко второму мэйджору года – "Ролан Гарроса". Французский "Гренд Слэм" начнется 26 мая.