Madrid Open-2024: Костюк неожиданно проиграла несеянной теннисистке

Mutua Madrid Open 2-й раунд

Костюк – Шериф – 0:2 (2:6, 5:7)

27-летняя африканка шокировала вторую ракетку Украины взятыми со старта четырьмя геймами подряд. Костюк смогла размочить счет. Впрочем, Шериф с еще одним, уже третьим, брейком вышла подавать на партию. Египтянка с первой попытки реализовала сетбол.

Несколько иначе сложился сценарии второй партии. Шериф в этот раз набрала три пункта в первых геймах. Однако Костюк вернулась с локальным камбэком. После девятого гейма она вообще повела (5:4) и получила простор для завоевания решающего очка.

Правда, воспользоваться стратегическим преимуществом украинская теннисистка не смогла. Шериф быстро сравняла счет, а затем вышла вперед с брейком. Костюк немного опиралась в двенадцатом гейме, но опытная египтянка со второй попытки реализовала матчбол.

В следующем круге Шериф встретится с Еленой Рыбакиной. Представительница Казахстана выбила итальянку Бронцетти в двух сетах. Общий призовой фонд Madrid Open составил более 8,7 млн долларов.