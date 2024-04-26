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Madrid Open-2024: Костюк неожиданно проиграла несеянной теннисистке

Фото: Марта Костюк прекратила выступления в Мадриде (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Марта Костюк потерпела неудачу во втором раунде соревнований в столице Испании, проиграв египтянке Маяр Шериф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Mutua Madrid Open 2-й раунд

Костюк – Шериф – 0:2 (2:6, 5:7)

 

27-летняя африканка шокировала вторую ракетку Украины взятыми со старта четырьмя геймами подряд. Костюк смогла размочить счет. Впрочем, Шериф с еще одним, уже третьим, брейком вышла подавать на партию. Египтянка с первой попытки реализовала сетбол.

Несколько иначе сложился сценарии второй партии. Шериф в этот раз набрала три пункта в первых геймах. Однако Костюк вернулась с локальным камбэком. После девятого гейма она вообще повела (5:4) и получила простор для завоевания решающего очка.

Правда, воспользоваться стратегическим преимуществом украинская теннисистка не смогла. Шериф быстро сравняла счет, а затем вышла вперед с брейком. Костюк немного опиралась в двенадцатом гейме, но опытная египтянка со второй попытки реализовала матчбол.

В следующем круге Шериф встретится с Еленой Рыбакиной. Представительница Казахстана выбила итальянку Бронцетти в двух сетах. Общий призовой фонд Madrid Open составил более 8,7 млн долларов.

К слову, накануне Свитолина сенсационно проиграла Соррибес-Тормо в 1/32 финала Madrid Open.

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ТеннисМарта Костюк