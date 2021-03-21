На Мадагаскарі замість вакцинації продовжать пити напій з полину
Мадагаскар не поспішає купувати вакцини від коронавірусу, заявив президент країни Андрі Радзуеліна. Як ліки жителі острова продовжать застосовувати засіб з полину.
Про це повідомляє DW.
Президент не виступає категорично проти щеплень, але зараз країна знаходиться в "наглядовій фазі".
За його словами, оцінюються побічні ефекти вакцинації в інших країнах. Минулого року Радзуеліна представив в якості лікарського засобу від COVID-19 напій на основі полину під назвою COVID-Organics.
Однак проведені потім дослідження ВООЗ не довели ефективність цього препарату для боротьби з коронавірусом.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про готовність України до випробувань індійського спрею від коронавірусу. Україна візьме участь у клінічних випробуваннях.