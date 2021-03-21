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На Мадагаскарі замість вакцинації продовжать пити напій з полину

Новость на русском → Неділя 21 березня 2021 05:12
На Мадагаскарі замість вакцинації продовжать пити напій з полину Фото: Мадагаскар (A. Joe)
Автор: Артур Родивилов

Мадагаскар не поспішає купувати вакцини від коронавірусу, заявив президент країни Андрі Радзуеліна. Як ліки жителі острова продовжать застосовувати засіб з полину.

Про це повідомляє DW.

Президент не виступає категорично проти щеплень, але зараз країна знаходиться в "наглядовій фазі".

За його словами, оцінюються побічні ефекти вакцинації в інших країнах. Минулого року Радзуеліна представив в якості лікарського засобу від COVID-19 напій на основі полину під назвою COVID-Organics.

Однак проведені потім дослідження ВООЗ не довели ефективність цього препарату для боротьби з коронавірусом.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про готовність України до випробувань індійського спрею від коронавірусу. Україна візьме участь у клінічних випробуваннях.

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