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На Мадагаскаре вместо вакцинации продолжат пить напиток из полыни

Новина українською → Воскресенье 21 марта 2021 05:12
На Мадагаскаре вместо вакцинации продолжат пить напиток из полыни Фото: Мадагаскар (A.Joe)
Автор: Артур Родивилов

Мадагаскар не спешит закупать вакцины от коронавируса, заявил президент страны Андри Радзуэлина. В качестве лекарства жители острова продолжат применять средство из полыни.

Об этом сообщает DW.

Президент не выступает категорически против прививок, но в настоящий момент страна находится в "наблюдательной фазе".

По его словам, оцениваются побочные эффекты вакцинации в других странах. В прошлом году Радзуэлина представил в качестве лекарственного средства от COVID-19 напиток на основе полыни под названием COVID-Organics.

Однако проведенные затем исследования ВОЗ не доказали эффективность этого препарата для борьбы с коронавирусом.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил о готовности Украины к испытаниям индийского спрея от коронавируса. Украина примет участие в клинических испытаниях.

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