На Мадагаскарі через ураган евакуювали майже 50 тисяч людей. Є загиблі

Внаслідок негоди на Мадагаскарі загинули щонайменше 6 осіб. Близько 48 тисяч людей були евакуйовані.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на France24.
"Батсірай" обрушився на береги Мадагаскару в суботу ввечері. Швидкість вітру досягала 45 м/с.
За словами кореспондента AFP, через зливи та сильний вітер, місцевим довелося захищати власні дахи гофрованим залізом. Наразі кількість жертв невідома, однак повідомляють про щонайменше шістьох загиблих.
У неділю ввечері Національна метеорологічна служба заявила про те, що циклон почав слабшати.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на Мадагаскар обрушився циклон "Бацірай".