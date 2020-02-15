Маас заявив, що Сирії загрожує гуманітарна катастрофа

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що Німеччина може відігравати помітнішу роль, в тому числі військову, в регіональних конфліктах і кризах. Про це він заявив в суботу, 15 лютого, на Мюнхенській конференції з безпеки, передає DW.

За його словами, "військові дії повинні йти рука об руку з політичною логікою".

Глава німецького МЗС висловився з приводу триваючих бойових дій в сирійській провінції Ідліб.

"Ми дуже боїмося, що там станеться гуманітарна катастрофа і число біженців з регіону ще збільшиться, що нікому не потрібно", - сказав він.

У кулуарах конференції Маас провів зустрічі з міністрами закордонних справ Росії і Туреччини Сергієм Лавровим і Мевлютом Чавушоглу, на яких обговорив ситуацію в Сирії та Лівії.

Маас закликав РФ використовувати свій вплив на сирійський уряд Башара Асада, якого підтримує Росія, щоб домогтися припинення бойових дій. Турецькі війська воюють в регіоні на боці повстанців.

Нагадаємо, Організація Об'єднаних Націй виділяє 30 мільйонів доларів на надзвичайну допомогу постраждалим від бойових дій в Сирії, зокрема - в провінції Ідліб.