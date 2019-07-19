ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Маас назвав "Північний потік-2" розумним і важливим для Європи проектом

Новини » Політика    19.07.2019 - 04:39
Маас назвав "Північний потік-2" розумним і важливим для Європи проектом
Фото: Гайко Маас (bmjv.de)

Глава МЗС Німеччини впевнений, що транзит російського газу через Україну збережеться

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас підтримує будівництво газопроводу "Північний потік-2" і вважає його важливим для Німеччини і для всієї Європи. Про це він заявив після переговорів з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим у Кенігсвінтері під Бонном 18 липня, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

"Це економічний проект, економічний проект у сфері енергетики, який, з нашої точки зору, винятково розумний, причому не тільки для Німеччини, а й для Європи", - сказав Маас.

Він відкинув побоювання в тому, що через "Північний потік-2" можна буде відмовитися від транзиту російського газу до Європи українськими трубопроводами, в результаті чого Росія зможе шантажувати Україну.

"Ми не вважаємо це справедливим аргументом, оскільки федеральний уряд вже багато років намагається зберегти транзит газу через Україну", - стверджує Маас.

Лавров також назвав проект "Північний потік-2" суто комерційним і висловив готовність Кремля до переговорів з Києвом про збереженні транзиту російського газу через Україну "на економічно обґрунтованих і реалізованих на практиці умовах".

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Німеччини Петер Альтмайер заявив, що газопровід "Північний потік-2" не зробить Німеччину залежною від Росії, йдеться лише про економічну вигоду. З його слів, Німеччина має намір відмовитися від АЕС і вугільних електростанцій, щоб перейти на альтернативну енергетику.

 

Маас на зустрічі з Лавровим закликав Росію звільнити українських моряків Діалог з Росією треба вести з позиції сили, - глава Міноборони ФРН
Новини України ГерманияСеверный поток-2Гайко Маас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся