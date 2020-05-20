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Маас нагадав Лаврову про необхідність виконання мінських угод Росією

Новини » Політика     20.05.2020 - 16:29
Маас нагадав Лаврову про необхідність виконання мінських угод Росією
Фото: Хайко Маас (РБК-Україна)

Глави МЗС Німеччини і РФ провели телефонну розмову

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас провів телефонну розмову з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Під час розмови Маас акцентував на необхідності виконання мінських угод Росією для врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це повідомили в прес-службі посольства Німеччини в Україні.

Наголошується, що телефонна розмова між главами МЗС Німеччини і Росії відбувся вчора, 19 травня.

"Я чітко пояснив, що співпраця Росії як сторони в реалізації мінських домовленостей терміново необхідно, щоб Росія і Україна змогли досягти прогресу у виконанні рішень саміту в нормандської форматі", - наводять слова Маасу в посольстві.

Раніше РБК-Україна писало, що глава Офісу президента України Андрій Єрмак і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 2 червня планують відправитися в Берлін (Німеччина) на переговори з врегулювання конфлікту на Донбасі. Минулого тижня там пройшли переговори за участю заступника голови Адміністрації президента Росії Дмитра Козака.

Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський заявив, що мінські домовленості залишаються пріоритетними для вирішення ситуації на Донбасі. При цьому Україна готова до будь-якого формату переговорів, який допоможе завершити війну на Донбасі.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України мінські угодиЛавровГайко Маас
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