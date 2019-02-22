Маас: Німеччина стурбована ситуацією в Керченській протоці

Фото: Хайко Маас (facebook.comAuswaertigesAmt)

У Німеччині також стурбовані заявами РФ з приводу ракетного договору з США

Глава МЗС Німеччини Хайко Маас заявив, що ФРН стурбована подіями в Керченській протоці. Про він заявив на спільній прес-конференції з главою МЗС Латвії Едгаром Ринкевич, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Anadolu.

Також, за його словами, в Німеччині стурбовані заявами РФ з приводу ракетного договору з США.

Повідомляється, що сторони обговорили ситуацію в Сирії. Маас зазначив, що ЄС виступає за підписання угоди з Конституційним Комітетом, реалізацію конституційної реформи та початок процесу, який завершиться проведенням демократичних виборів.

Раніше президент Росії Володимир Путін погодився допустити німецьких і французьких фахівців у Керченську протоку.

Після цього заступник голови МЗС Росії Григорій Карасін заявив, що "не може бути й мови" про відправку місії міжнародних спостерігачів в Керченську протоку. Він заявив, що домовленість президента РФ Володимира Путіна і канцлера Німеччини Ангели Меркель про допуск німецьких і французьких фахівців у Керченську протоку була неправильно зрозуміла.

РБК-Україна писало, що 25 листопада Росія атакувала українські кораблі в районі Керченської протоки, в результаті чого були захоплені три українські судна і 24 моряки. Через такі дії РФ в 10 областях України строком на 30 днів було введено військове положення. Крім того, президент України Петро Порошенко заявляв про загрозу повномасштабної війни з РФ.