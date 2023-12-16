Мясо и молочка среди рекордсменов. Как изменились цены на продукты в Украине за год

В течение года стоимость пищевых продуктов в Украине постепенно росла. Больше всего взлетели в цене мясо и молочные продукты. При этом куриные яйца стали более доступными, и еще ряд товаров в 2023-м стоят дешевле.

Подробнее о том, какие продукты бьют рекорды подорожания, а что подешевело за год, – в материале РБК-Украина ниже.

Рекордсмены подорожания

В 2023 году цены на основные продукты питания существенно выросли. Больше всего изменилась стоимость красного мяса, мяса птицы и молочных продуктов. Среди причин были разные факторы, в частности влияние войны, рост затрат на производство, цен на топливо и энергоносители, изменения в производстве и логистике.

По данным Государственной службы статистики:

говядина выросла в цене на 34,87 грн (в декабре 2022 – 203,18 грн/кг, в ноябре 2023 – 238,05 грн/кг)

выросла в цене на 34,87 грн (в декабре 2022 – 203,18 грн/кг, в ноябре 2023 – 238,05 грн/кг) свинина – на 27,53 грн (стоимость в декабре 2022 – 168,56 грн/кг, в ноябре 2023 – 196,09 грн/кг)

– на 27,53 грн (стоимость в декабре 2022 – 168,56 грн/кг, в ноябре 2023 – 196,09 грн/кг) куриное филе – на 23,03 грн дороже (в декабре 2022 – 136,58 грн/кг, в ноябре 2023 – 159,61 грн/кг)

– на 23,03 грн дороже (в декабре 2022 – 136,58 грн/кг, в ноябре 2023 – 159,61 грн/кг) творог – на 15,46 грн (стоимость в декабре 2022 – 159,34 грн/кг, в ноябре 2023 – 174,8 грн/кг)

– на 15,46 грн (стоимость в декабре 2022 – 159,34 грн/кг, в ноябре 2023 – 174,8 грн/кг) сметана 15% – на 8,53 грн (стоимость в декабре 2022 – 95,11 грн/кг, в ноябре 2023 – 103,64 грн/кг)

– на 8,53 грн (стоимость в декабре 2022 – 95,11 грн/кг, в ноябре 2023 – 103,64 грн/кг) сливочное масло (пачка 200 г) стоит на 5,81 грн больше (в декабре 2022 – 65,98 грн, в ноябре 2023 – 71,79 грн)

(пачка 200 г) стоит на 5,81 грн больше (в декабре 2022 – 65,98 грн, в ноябре 2023 – 71,79 грн) молоко подорожало на 2,81 грн (в декабре 2022 – 34,28 грн/л, в ноябре 2023 – 37,09 грн/л)

Как рассказал в комментарии РБК-Украина аналитик УКАБ Максим Гопка, мясо становится дороже из-за стабильного спроса от населения. К тому же, Украина пока не вышла на тот рыночный уровень когда цена на мясо может существенно снизиться. Показатели импорта поставки остаются низкими, что делает отрасль и дальше рентабельной.

Фото: цены на мясо выросли в 2023 году (Виталий Носач, РБК-Украина)

Молочные продукты росли в цене, в частности из-за засухи во второй половине лета, что повлекло за собой уменьшение надоев раньше сезонного периода. Также увеличились расходы на топливо, что влияет на стоимость логистики, начиная от производства, заканчивая розничными сетями, пояснил эксперт.

Самый популярный овощ дорожает

За год стоимость картофеля выросла в 2-3 раза. К тому же это единственный овощ "борщового набора", который стоит дороже чем в 2022 году (средняя цена в декабре 2022 года была на уровне 9,2 грн/кг).

Цена на картофель по супермаркетам на 15 декабря составила 16,05 грн/кг (в АТБ – 14,59 грн/кг, Varus – 14,90 грн, Novus – 13,89 грн, МегаМаркет – 17,9 грн).

Эксперты объясняют тенденцию повышения стоимости картофеля заметным сокращением предложения некондиционной продукции, поскольку поставки со складов, необорудованных для длительного хранения, упали до минимума.

К тому же, спрос продолжает увеличиваться, а некоторые крупные хозяйства сдерживают продажи картофеля высокого качества в надежде на дальнейший рост цен.

Что в 2023 году стоит дешевле

Статистические данные демонстрируют самый низкий уровень потребительской инфляции в Украине за последние три года – в прошлом месяце рост цен замедлился до 5,1%. Такой показатель последний раз был в декабре 2020. Поэтому стоимость ряда продовольственных товаров в настоящее время значительно ниже, чем в прошлом году.

По словам Максима Гопки, во второй половине 2023 года инфляционные процессы приостановились, и по индексу потребительских цен наблюдаются сильные изменения. За год инфляционный индекс снизился на овощи – на 9,5%, яйца – на 20,04%, фрукты – на 4,6%.

Фото: цены на овощи снизились по сравнению с 2022 годом (Виталий Носач, РБК-Украина)

Овощи

Цены на овощи "борщевого набора" остаются на доступном уровне. Хотя с наступлением холодного периода стоимость некоторых категорий овощей поползла вверх, она все равно значительно ниже чем в прошлом году (в среднем на 8,2% меньше).

Белокочанная капуста сейчас стоит от 9,9 грн/кг (12,95 грн/кг в декабре 2022);

сейчас стоит от 9,9 грн/кг (12,95 грн/кг в декабре 2022); Репчатый лук – 14,54 грн/кг (30,63 грн/кг в декабре 2022);

– 14,54 грн/кг (30,63 грн/кг в декабре 2022); Свекла – 10,64 грн/кг (12,25 грн/кг в декабре 2022);

– 10,64 грн/кг (12,25 грн/кг в декабре 2022); Морковь – 10,36 грн/кг (22,37 грн/кг в декабре 2022).

Повышение цен в прошлом году наблюдалось из-за нехватки овощей на внутреннем рынке, когда значительные территории сельхозугодий пострадали от боевых действий или были в оккупации РФ.

Однако в 2023-м производители из других областей смогли удовлетворить внутренний спрос, что положительно отразилось на ценах и на работе отрасли в целом, рассказал аналитик УКАБ.

Фото: стоимость капусты в сети Varus (скриншот varus.ua)

Яйца

В прошлом году стоимость куриных яиц ежемесячно ставила новые рекорды подорожания. В 2023-м, несмотря на прогнозы относительно возможного повторения ситуации, существенного повышения цен пока не произошло. С осени яйца дорожают, но до ценников 2022 еще далеко.

Средняя стоимость яиц (данные Госстата) изменялась с 63,12 грн в январе 2023 года до минимальной 38,99 грн за десяток в июле этого года. Из-за сезонности и увеличения расходов на энергоресурсы осенью яйца снова начали дорожать.

По данным портала Минфин, по состоянию на 15 декабря 2023 года куриные яйца стоили 57,6 грн/десяток ("Квочка" категории С1). К примеру, в декабре 2022 года цена составляла 74,15 грн/десяток.

Гречка

Цены на гречневую крупу в прошлом году тоже били по кошельку, но по состоянию на сегодня стоимость этого продукта почти вдвое меньше.

Госстат приводит среднюю стоимость гречки в декабре 2022 года на уровне 74,99 грн/кг. На 15 декабря 2023 года по супермаркетам цены были такими: АТБ – 22,8 грн/кг, Сильпо – 35,99 грн/кг, Varus – 24,9 грн/0,9кг.

Причиной снижения цен на гречку стал высокий урожай.

Фото: цена на гречку в супермаркетах АТБ (скриншот atbmarket.com)

"В 2023 году в Украине был собран наибольший урожай гречки за последние годы. Сбор достиг около 207,4 тыс. т, что почти в два раза превышает ежегодное потребление страны", – отметила руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович.

Однако снижение цен чревато дефицитом на крупу в ближайшие годы. По словам специалиста, растет обеспокоенность среди сельскохозяйственных производителей, поскольку они не получают достаточного дохода. Это может привести к сокращению площадей, выделенных под выращивание гречихи в будущем.

Подсолнечное масло

На 12,8% за год подешевело подсолнечное масло. Если в конце 2022-го за литр масла пришлось бы заплатить в среднем 69,75 грн, по состоянию на конец ноября цена составляла 60,43 грн/литр.

На 15 декабря на полках супермаркетах можно было найти масло по такой стоимости (бутылка 0,85л):

АТБ: "Олейна" – 41,5 грн, "Щедрый дар" – 59,27 грн; "Майола" – 46,2 грн;

Сильпо: "Олейна" – 41,49 грн, "Щедрый дар" – 51,99 грн, "Премия" – 53,99 грн;

Varus: "Олейная" – 59,9 грн, "Стожар" – 60,2 грн, "Выгода" – 39,9 грн/0,8л.

Фото: подсолнечное масло стоит от 40 грн за бутылку (скриншот shop.silpo.ua)

Прогноз на начало 2024 года

В ближайшие дни цены на продукты поползут вверх, прежде всего, из-за приближения праздников.

Аналитик УКАБ Максим Гопка рассказал, что в зимний период всегда играла важную роль сезонность праздников, когда на все виды продуктов увеличивался спрос, что поддерживало цены на высоком уровне. В 2022 году были дополнительные факторы роста цен – малые объемы производства и рост себестоимости продуктов. В этом году все зависит от предложения, которое сформируется на рынке.

Из-за сезонности уже выросли в цене некоторые овощи и фрукты. Параллельно растет стоимость яиц и молочных продуктов. Ведь в холодный период времени себестоимость несколько повышается.

Эксперт прогнозирует, что цены на мясо могут вырасти. При этом они выйдут на уровень, который был месяц назад, потому что цены на свинину и курятину в начале декабря несколько снижались.