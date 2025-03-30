В Мьянме после мощного землетрясения произошел новый подземный толчок

В Мьянме зафиксировали новое землетрясение магнитудой 5,1 балла. Оно произошло через несколько дней после разрушительного подземного толчка, в результате которого погибли более 1700 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Геологическая служба США заявляет, что афтершок магнитудой 5,1 произошел в городке Маттар, в 28 километрах к северо-западу от Мандалая, где было зафиксировано первое землетрясение.

Отмечается, что новый подземный толчок был зафиксирован в воскресенье, 30 марта. По данным Associated Press, не было никаких сообщений о новых повреждениях.

Обновленные данные свидетельствуют, что количество жертв разрушительного землетрясения в Мьянме возросло до 1700 человек. Около 3400 человек получили ранения и еще около 300 человек считаются пропавшими без вести.

Ожидается, что это не окончательные цифры, а количество погибших возрастет.