В Мьянме из-за мощного землетрясения погибли более 140 человек, число жертв может возрасти

Разрушительные последствия для Мьянмы и не только

Отмечается, что значительная часть разрушений из-за землетрясения магнитудой 7,7 балла, произошедшего 28 марта, пришлась на второй по величине город Мьянмы Мандалай, который расположен неподалеку от эпицентра подземных толчков, и нескольких афтершоков.

По словам спасателя из Мандалая, тела 30 человек были извлечены из обрушившихся многоэтажных жилых домов. Он добавил, что примерно пятая часть зданий была разрушена.

Мандалай с населением около 1,5 миллиона человек является древней королевской столицей Мьянмы и центром ее буддийского центра. Работник службы чрезвычайных ситуаций в Амарапура рассказал, что спасатели пытались добраться до десятков монахов, которые оказались под завалами в монастыре Пхая Таунг.

Местные жители и СМИ сообщали, что были разрушены здания, мосты и дороги.

Последствия землетрясения в Мьянме (фото: x.com/UNICEF)

Как сообщила государственная телекомпания MRTV, по меньшей мере 144 человека погибли в Мьянме и 732 получили ранения.

Лидер военной хунты Мьянмы генерал Мин Аунг Хлайн заявил, что смертей и пострадавших, скорее всего, будет больше. Он пригласил "любую страну" оказать помощь.

Западные СМИ обращают внимание, что поскольку хунта в Мьянме ведет борьбу с повстанцами, это может осложнить операцию по спасению и оказанию помощи.

Между тем стоит добавить, что дипломатический представитель оппозиционного Правительства национального единства Мьянмы Зин Мар Аунг заявил, что бойцы антихунты, известные как Силы народной обороны, окажут гуманитарную помощь.

Спасатель из благотворительной организации Moe Saydanar сообщил Reuters, что удалось достать не менее 60 тел из монастырей и зданий в Пьинмане, вблизи столицы Мьянмы города Найпьидо, но в ловушке еще много людей.

В Мьянме государственные СМИ сообщили, что землетрясение вызвало обрушение зданий в пяти городах и поселках, а также железнодорожного и автомобильного мостов на скоростной автостраде Янгон-Мандалай.

Житель Мандалая рассказал западным журналистам, что разрушения охватили весь город, а один район - Сейн Пан - горел. Местные СМИ писали, что отель в Аунг Бан рассыпался на руины, а Демократический голос Бирмы сообщил, что два человека погибли, и 20 - оказались в ловушке.

Последствия землетрясения в Мьянме (фото: x.com/UNICEF)

В столице соседнего Таиланда Бангкоке официальный представитель заявил, что из-за землетрясения погибли по меньшей мере девять человек. Спасатели разбирали завалы многоэтажки, которая обвалилась.

У Трампа обещают помощь для Мьянмы, в частности через USAID

Во время выступления в Белом доме в пятницу президент США Дональд Трамп сказал, что он разговаривал с официальными лицами в Мьянме, и заверил, что его администрация окажет определенную помощь.

Несмотря на то, что администрация Трампа пыталась закрыть Агентство США по международному развитию и сократить почти все рабочие места, которые остались, пресс-секретарь Государственного департамента Тэмми Брюс заявила, что эксперты USAID готовы помочь, в частности продуктами питания и питьевой водой.

"USAID имеет команду экспертов по вопросам стихийных бедствий, способных реагировать, если произойдет бедствие. Мы готовы двигаться сейчас. Это не повлияло на нашу способность выполнять эти обязанности, эти запросы о помощи, если и когда они поступают", - сказала она на брифинге для прессы.

Реакция ОО, прогноз США и оценка Amnesty International

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что Организация мобилизует Юго-Восточную Азию, чтобы помочь нуждающимся.

Согласно анализу правительства США, основанном на силе и глубине землетрясения, возможны тысячи жертв и прогнозируются значительные экономические потери, причем больше всего пострадали регионы Сагаинг и Мейктила.

В Amnesty International заявили, что землетрясение могло произойти в худшее время для Мьянмы, учитывая количество перемещенных лиц, существующую потребность в оказании помощи и сокращение помощи США администрацией Трампа.