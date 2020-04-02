Псевдорадник Єрмака вимагав хабарі за призначення на посаду

У Києві затримали шахрая, який, представляючись радником керівника Офісу президента, пропонував "вирішити питання" з призначенням на посаду в Державному агентстві лісових ресурсів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

За даними бюро, член громадської організації, представляючись уповноваженим від керівника ОП, генпрокурора, секретаря РНБО та нового керівництва ДБР, намагався шахрайськими методами заволодіти коштами колишнього директора держпідприємства.

"Зокрема громадянин вимагав 100 тисяч доларів за вирішення питання щодо непритягнення до кримінальної відповідальності за результатами перевірки Держаудитслужби на підприємстві. Ще 100 тисяч доларів за вирішення питання щодо призначення потерпілого на керівну посаду в Державному агентстві лісових ресурсів", - розповіли в ДБР.

Зловмисника затримали 2 квітня під час одержання ним 100 тисяч доларів - першої частини коштів. Затриманому вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Шахраю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що САП відкрила праву через корупційний скандал, пов'язаний з Денисом Єрмаком - братом голови Офісу президента Андрія Єрмака. САП перевірить можливе зловживання впливом при призначенні на посади в органи державної влади.