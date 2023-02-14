В феврале правительство Украины планирует привлечь более 2 млрд долларов

Украина рассчитывает до конца февраля привлечь от США, Всемирного банка и других доноров более 2 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
"В этом месяце планируем привлечь от Соединенных Штатов, Всемирного банка и других доноров еще более 2 млрд долларов. Эти средства нужны нам на критически важные расходы: финансирование зарплат и пенсий, образование и медицину", - отметил во время заседания правительства 14 февраля премьер-министр Украина Денис Шмыгаль.
По словам главы правительства, вчера, 13 февраля, в Варшаве началась дискуссия с миссией МВФ о перспективах подготовки и пересмотра мониторинговой программы.
"Это путь к новому этапу сотрудничества с Фондом. Рассчитываем на прогресс в переговорном процессе", - добавил он.
Кроме того, глава правительства подчеркнул, что в прошлом месяце Украина получила от Европейского союза и США 4,2 млрд долларов.
Сегодня РБК-Украина сообщало, что в МВФ заявили: в этом году для нормального функционирования экономики Украина нуждается более 40 млн долларов.
Чего ждать от переговоров Украины с МВФ можно узнать в материале РБК-Украина.
Кроме того, мы писали, что на 1 февраля 2023 года международные резервы Украины достигли 29,9 млрд долларов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.