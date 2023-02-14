RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В феврале правительство Украины планирует привлечь более 2 млрд долларов

Фото: в Кабинете министров назвали сумму финпомощи, которую должна получить Украина до конца февраля (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Татьяна Зарембо

Украина рассчитывает до конца февраля привлечь от США, Всемирного банка и других доноров более 2 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"В этом месяце планируем привлечь от Соединенных Штатов, Всемирного банка и других доноров еще более 2 млрд долларов. Эти средства нужны нам на критически важные расходы: финансирование зарплат и пенсий, образование и медицину", - отметил во время заседания правительства 14 февраля премьер-министр Украина Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, вчера, 13 февраля, в Варшаве началась дискуссия с миссией МВФ о перспективах подготовки и пересмотра мониторинговой программы.

"Это путь к новому этапу сотрудничества с Фондом. Рассчитываем на прогресс в переговорном процессе", - добавил он.

Кроме того, глава правительства подчеркнул, что в прошлом месяце Украина получила от Европейского союза и США 4,2 млрд долларов.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что в МВФ заявили: в этом году для нормального функционирования экономики Украина нуждается более 40 млн долларов.

Чего ждать от переговоров Украины с МВФ можно узнать в материале РБК-Украина.

Кроме того, мы писали, что на 1 февраля 2023 года международные резервы Украины достигли 29,9 млрд долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Экономика Украины