В феврале правительство Украины планирует привлечь более 2 млрд долларов

"В этом месяце планируем привлечь от Соединенных Штатов, Всемирного банка и других доноров еще более 2 млрд долларов. Эти средства нужны нам на критически важные расходы: финансирование зарплат и пенсий, образование и медицину", - отметил во время заседания правительства 14 февраля премьер-министр Украина Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, вчера, 13 февраля, в Варшаве началась дискуссия с миссией МВФ о перспективах подготовки и пересмотра мониторинговой программы.

"Это путь к новому этапу сотрудничества с Фондом. Рассчитываем на прогресс в переговорном процессе", - добавил он.

Кроме того, глава правительства подчеркнул, что в прошлом месяце Украина получила от Европейского союза и США 4,2 млрд долларов.