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В феврале энергетики вернули свет 426 тысячам семей, которые были без электричества из-за обстрелов, - ДТЭК

Понедельник 04 марта 2024 18:48
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В феврале энергетики вернули свет 426 тысячам семей, которые были без электричества из-за обстрелов, - ДТЭК Фото: в феврале энергетики вернули свет 426 тысячам семей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

В феврале энергетики ДТЭК вернули свет 426 тысячам семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

В настоящее время оккупанты активизировали обстрелы Днепропетровщины, особенно юга региона, приближенного к зоне боевых действий. Здесь за месяц энергетикам удалось вернуть свет для 226 тысяч семей, которые были без электроэнергии из-за поврежденных обстрелов линий и энергобъектов.

Также продолжаются тяжелые бои в Донецкой области, где постоянно обесточивается электрооборудование из-за активных боевых действий. По февраль энергетикам удалось возобновить электроснабжение для почти 190 тысяч семей жителей прифронтового региона.

Кроме того, в феврале из-за атаки были обесточены в Киеве. Однако энергетики быстро починили поврежденные энергообъекты и вернули свет более 10 тыс. семей.

"Наши специалисты уже более двух лет работают в условиях повышенной опасности и восстанавливают сети, разрушенные из-за вражеских атак. С начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года энергетики вернули свет уже более 11 миллионам семей. Наш самый первый приоритет - обеспечить клиентов светом в кратчайшие сроки". становятся к работам сразу только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС", - подчеркнул генеральный директор ДТЭК Сети Александр Фоменко.

Напомним, за первый месяц 2024 года энергетики ДТЭК Сети вернули свет почти 713 тысячам семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов в Киеве, Киевской, Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях.

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