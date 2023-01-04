Февраль для них будет решающим: Данилов о дальнейших действиях России в войне

По словам Данилова, февраль для России будет важным, так как тогда будет год с даты полномасштабного вторжения. Российские военные могут попытаться снова заставить Украину сдаться.

"Февраль для них будет решающим. Потому что дать для них важные - годовщина и т.д. Они готовятся к обострению. Сейчас человек по фамилии Козак активизировался. Проводит встречи с деятелями из Европы для того, чтобы принудить нас к подписанию определенных мирных, как они считают , соглашений а-ля "Минск-3"", - рассказал он.

Секретарь СНБО заявил, что, несмотря на все возможные провокации, Украина готова к любому развитию события. Постоянно проходят заседания Ставки Верховного главнокомандующего. На них все представители власти докладывают президенту, как будут действовать по тем или иным направлениям. Обсуждается, как будет отражаться та или иная угроза.

"Много маркеров, которые дают нам повод говорить о том, что в феврале они могут иметь еще одну попытку для того, чтобы решить этот вопрос... Красный крест сейчас начал очень беспокоиться, а чем же мы убиваем россиян. Многие маркеры, которые указывают, что в феврале возможно определенное обострение", - сказал Данилов.

Он подчеркнул, что украинские военные совершают ежедневное наступление. Он также уверен, что "мощное оружие будет у Украины, и не только Patriot".

"Рано или поздно у нас будут мощные танки, совсем другие самолеты – и это будет уже в ближайшее время", - отметил он.