Февраль для них будет решающим: Данилов о дальнейших действиях России в войне

Власти России готовятся к очередному обострению войны в феврале 2023 года. На это указывают многие разные факторы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова Общественному.
По словам Данилова, февраль для России будет важным, так как тогда будет год с даты полномасштабного вторжения. Российские военные могут попытаться снова заставить Украину сдаться.
"Февраль для них будет решающим. Потому что дать для них важные - годовщина и т.д. Они готовятся к обострению. Сейчас человек по фамилии Козак активизировался. Проводит встречи с деятелями из Европы для того, чтобы принудить нас к подписанию определенных мирных, как они считают , соглашений а-ля "Минск-3"", - рассказал он.
Секретарь СНБО заявил, что, несмотря на все возможные провокации, Украина готова к любому развитию события. Постоянно проходят заседания Ставки Верховного главнокомандующего. На них все представители власти докладывают президенту, как будут действовать по тем или иным направлениям. Обсуждается, как будет отражаться та или иная угроза.
"Много маркеров, которые дают нам повод говорить о том, что в феврале они могут иметь еще одну попытку для того, чтобы решить этот вопрос... Красный крест сейчас начал очень беспокоиться, а чем же мы убиваем россиян. Многие маркеры, которые указывают, что в феврале возможно определенное обострение", - сказал Данилов.
Он подчеркнул, что украинские военные совершают ежедневное наступление. Он также уверен, что "мощное оружие будет у Украины, и не только Patriot".
"Рано или поздно у нас будут мощные танки, совсем другие самолеты – и это будет уже в ближайшее время", - отметил он.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия попытается бросить все и всех оставшихся у нее для того, чтобы перевернуть ход войны и отсрочить поражение.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что в начале января Россия планирует ввести военное положение. При этом РФ и Беларусь закроют границы для мужчин призывного возраста.
Позже начальник ГУР Кирилл Буданов отмечал, что очередную волну мобилизации в России хотят начать с 5 января.