Люксмебург передаст Украине бронированные автомобили HMMWV (фото)

Люксембург передаст Украине дополнительные высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства HMMWV.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра обороны Люксембурга Франсуа Бауша.
По его словам, армия Люксембурга и Минобороны поддерживают вооруженные силы Украины. Именно поэтому его страна передаст на нужды украинских военных несколько бронированных автомобилей HMMWV.
"Они усилят Украину в осуществлении ее права на самооборону. Люксембург будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - добавил министр.
Бауш добавил, что армия Люксембурга примет участие в учебной миссии ЕС, которая намерена обучить 15 тысяч украинских военных. Правительство Люксембурга должно принять для этого соответствующий регламент.
Напомним, что Люксембург предоставил Украине оборудование для судебной экспертизы стоимостью более 1 млн евро.
Ранее министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш заявил, что Украина может и должна победить в войне.
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