Люксмебург передаст Украине бронированные автомобили HMMWV (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра обороны Люксембурга Франсуа Бауша.

По его словам, армия Люксембурга и Минобороны поддерживают вооруженные силы Украины. Именно поэтому его страна передаст на нужды украинских военных несколько бронированных автомобилей HMMWV.

"Они усилят Украину в осуществлении ее права на самооборону. Люксембург будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - добавил министр.

Бауш добавил, что армия Люксембурга примет участие в учебной миссии ЕС, которая намерена обучить 15 тысяч украинских военных. Правительство Люксембурга должно принять для этого соответствующий регламент.