Люксембург - Україна: де дивитися матч

Збірна України проти команди Люксембургу проведе другий матч відбору на Євро-2020. На думку букмекерів, "синьо-жовті" є беззаперечними фаворитами зустрічі. На старті відбору команда Шевченка не програла чинному чемпіону Європи.

25 березня 21:45

Люксембург, стадіон "Жозі Бартель"

Матч Люксембург - Україна відбудеться 25 березня в місті Люксембург на стадіоні "Жозі Бартель". Стартовий свисток позвучить о 21:45 за київським часом. Онлайн у прямому ефірі на території України можна дивитися на телеканалах "Футбол 1" та ТРК "Україна".

Окрім того, о 20:30 на футбольному телеканалі вийде програма "Головна команда", де ведучий і футбольні експерти безпосередньо з місця подій підготують глядача до поєдинку, а після фінального свистка докладно проаналізують гру команди.

Нагадаємо, другий поєдинок національної комнади України у відборі до Євро-2020 проти команди Люксембургу судитиме фінська бригада арбітрів.