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Люксембург направил Украине военную помощь

Фото: Люксмебург передал Украине бронированные автомобили (twitter.com/Francois_Bausch)
Автор: Артур Родивилов

Люксембург направил Украине бронированные тактические автомобили HUMVEE, предназначенные для перевозки личного состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Army Recognition.

Точное количество переданных машин не уточняется, однако, по данным издания, они были выделены из собственного арсенала страны, который насчитывает 42 таких машины.

Кроме броневиков Люксембург передал украинским войскам 100 противотанковых комплексов NLAW и 15 военных палаток.

Напомним, что о запланированных поставках бронемашин сообщили в Министерстве обороны Люксембурга.

Люксембург предоставил Украине оборудование для судебной экспертизы стоимостью более 1 млн евро.

Ранее министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш заявил, что Украина может и должна победить в войне.

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Люксембург