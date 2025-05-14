Человечность против страха: истории украинцев, которые спасали евреев во время Холокоста

Спасение под страхом смерти

14 мая в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Бабий Яр" состоялась традиционная межконфессиональная молитва в память о Праведниках народа мира. Этот день в Украине отмечают пятый год подряд.

"Когда-то украинцы открывали свои двери евреям, они не были героями, но стали ими. Именно поэтому их называют Праведниками. 14 мая выбрали для их чествования неслучайно - именно в этот день 77 лет назад создали государство Израиль. Эта страна появилась и благодаря Праведникам, поскольку они спасали евреев по всему миру", - говорит генеральный директор Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" Роза Тапанова.

Международный центр документирования и исследования геноцида евреев "Яд Вашем" признал, что 2 707 украинцев бескорыстно помогали евреям во время нацистской оккупации. Их имена написаны на Стене Чести в Саду Праведников в "Яд Вашеме" в Иерусалиме.

Роза Тапанова (скриншот)

"Наше мероприятие - о том, какими были украинцы во время Второй мировой. О том, чтобы возвращать нашу историю, бороться с российскими нарративами. У нас долго был "Холокост памяти". Все места, связанные с трагедией евреев, были либо застроены, либо уничтожены. Мы слушали истории о коллаборационизме и так мало знали о Праведниках народов мира. А это были люди, которые понимали ценность жизни и своего выбора. Их героизация должна быть правильной - это живые люди, которые ежедневно делали свой выбор", - говорит Роза.

Кроме 2707 украинцев, признанных Израилем спасателями евреев, еще есть около 4 500 Праведников Украины и Праведников "Бабьего Яра".

"В Советском союзе ты не имел права говорить о том, что спасал евреев, информация о жертвах также замалчивалась. Сейчас надо раскрывать эти истории через конкретные лица", - добавляет Тапанова.

14 мая в Бабьем Яру провели межконфессиональную молитву в память о Праведниках народов мира (скриншот)

12 тайно спасенных жизней

Одной из Праведников мира является Нина Гудкова - врач, которая спасла в Киеве 12 еврейских мальчиков.

"Мама работала врачом в саду, который во время войны стал детским домом, поскольку многие дети остались сиротами. Она изменила документы еврейским детям, чтобы скрыть их происхождение. 12 мальчиков в течение двух лет она прятала в погребе, потому что в детсад часто наведывались эсэсовцы", - рассказывает сын Нины Гудковой Юрий Зайченко.

Один из спасенных еврейских мальчиков - Цезарь Кац. Во время нацистской оккупации Киева его мать умерла, а бабушка с его старшим братом выехали из столицы. В сентябре 1941 года 3-летнего Цезаря уже вели в Бабий Яр на расстрел. Одной служанке удалось спрятать его от нацистов во дворах.

"Эта служанка узнала о сиротском доме, в котором работала мама. Она дала мальчику имя Вася, свою фамилию Фомин и "подбросила" его туда. Уже после освобождения Киева его усыновила семья Михайловских. Они пришли в приют, чтобы взять девочку в семью, но Цезарь бросился к ним со слова "мама, папа" - их сердца растаяли. С тех пор Цезарь Кац стал Василием Михайловским", - делится Зайченко.

Юрий Зайченко (скриншот)

Спустя много лет Кац-Михайловский рассказал свою историю в газете "Крещатик", потом родители других усыновленных детей также рассказали о поступке Нины Гудименко. В 1994 году ей дали титул Праведника Бабьего Яра, а через год в "Яд Вашеме" на основе этих показаний ей присвоили титул Праведников народов мира.

"Мать никогда не рассказывала о тех печальных историях Второй мировой войны. Она считала, что спасать детей - это обязанность каждого разумного человека. Сейчас я общаюсь с работниками "Яд Вашем" и мечтаю поехать в Израиль, чтобы увидеть Стену Чести, где выбиты все имена Праведников мира и среди них имя моей мамы - Нины Гудковой", - добавляет Юрий.

Голоса выживших

Среди присутствующих на мероприятии в память о Праведниках народов мира были и евреи, которые выжили во время Холокоста. Они - последние свидетели нацистских преступлений.

"Я один из тех, кто выжил в Шаргородском гетто (обустроенном в Винницкой области, - Ред). Нашу семью спасла семья Филиппа и Килины Самборских - они Праведники народов мира. Сегодня большинство тех людей, которые нас спасали, уже нет в живых, но остались те, кого они спасли", - говорит председатель Ассоциации бывших малолетних узников гетто и концлагерей Борис Забарко.

Сейчас в мире осталось около 220 тысяч евреев, выживших во время Холокоста, из них в Украине - 6 200 человек.

Борис Забарко (скриншот)

"Я родилась на 8-й день войны. Отец был евреем, мама - русская. Всю семью папы: мою бабушку, деда, его сестру - расстреляли в Бабьем Яру. Меня и на 6 лет старшую сестру чудом спасла бабушка-немка. Она прятала нас в сараях на Подоле. Так мы жили несколько лет", - рассказывает Инна Яковлевна.

Во время Второй мировой войны ее мама ушла в партизанский отряд, дождалась победы и прожила до 1985 года. Сестра - выехала в Израиль и всего месяц не дожила до 90 лет.

"У меня замечательная семья: есть двое детей, четверо внуков и уже двое правнуков", - говорит Инна Яковлевна.

Инна Яковлевна (скриншот)

Мероприятие организовали Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр" и Всеукраинский благотворительный фонд "Ради тебя".