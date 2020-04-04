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Людям на самоізоляції можна виходити з дому не частіше двох разів на тиждень, - Ляшко

Новини » Коронавірус     04.04.2020 - 11:38
Людям на самоізоляції можна виходити з дому не частіше двох разів на тиждень, - Ляшко
Фото: Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)

За його словами, люди можуть залишити місце самоізоляції для поповнення запасів предметів першої необхідності

Людям, які знаходяться в самоізоляції, дозволено виходити на вулицю не частіше двох разів на тиждень через боротьбу з поширенням коронавірусу. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу в суботу, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому людям, які лікуються від COVID-19 вдома, буде заборонено виходити з дому.

"Щодо людей, які є хворими й будуть проходити амбулаторне лікування, наше прохання взагалі не виходити, тому що це буде контролюватися і жорстко контролюватися. Ми зробимо все можливе, щоб люди, які лікуються вдома, отримували лікарські препарати, а також харчування... А люди, які знаходяться в самоізоляції, не частіше ніж два рази в тиждень можуть залишити місце для поповнення запасів предметів першої необхідності", - сказав Ляшко.

За його словами, за відсутності більш жорстких обмежувальних заходів можливе досягнення піку захворюваності вже 14-15 квітня.

"Якщо ми не будемо вживати більш жорстких обмежувальних карантинних заходів, то ми можемо очікувати пік захворюваності вже починаючи з 14-15 квітня. Це може привести до великого масового надходження важких хворих до заходів охорони здоров'я і великої кількості негативних наслідків, в тому числі летальним", - резюмував Ляшко.

Нагадаємо, з 6 квітня в Україні посилюють карантинні заходи. Зокрема, людина повинна буде мати при собі документи, а також заборонені прогулянки по вулиці більш ніж двох осіб.

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