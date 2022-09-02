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Людмила Кіченок і Костюк вийшли в другий раунд парного розряду на US Open

Фото: Людмила Кіченок продовжила боротьбу за океаном (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Українські тенісистки продовжили боротьбу на Відкритому чемпіонаті США в парному розряді. Перемоги на старті змагань відсвяткували Людмила Кіченок і Марта Костюк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

US Open, жінки, парний розряд, 1-й раунд

Удварді/Зіданшек – Людмила Кіченок/Остапенко – 1:2 (3:6, 7:6, 6:7)

Калашнікова/Надія Кіченок – Костюк/Чжан – 0:2 (4:6, 4:6)

Людмила Кіченок із традиційною напарницею Остапенко провели непростий поєдинок з угорського-словенською парою. На старті суперниці обмінялися брейками, а потім зосередилися на власних подачах. Однак, у вирішальний момент українка з латвійкою вдруге оформили брейк і закрили партію.

А ось два наступні сети завершилися тай-брейками. Їхні підсумкові результати стали дзеркальними. Якщо в другій партії гору взяли Удварді та Зіданшек, то у вирішальній третій – Кіченок і Остапенко. 4-ті сіяні в парному розряді US Open у наступному колі вони зустрінуться з парою Бондар – Міннен.

В іншому ж протистоянні українки опинилися по різні боки корту. Надія Кіченок у дуеті з грузинкою Калашніковою вийшли проти пари Костюк із китаянкою Чжан. Українсько-грузинський дует стартував краще та повів 2:0, але суперниці швидко отямилися, взяли три гейми поспіль і зі ще одним брейком закрили сет за 39 хвилин.

Сценарій другої партії був схожим, але з драматичнішою кінцівкою. За рахунку 5:3 на власну користь Костюк і Чжан несподівано поступилися на власній подачі та надали чималий шанс опоненткам зрівняти рахунок. Однак, українсько-китайський дует взявся до справи всерйоз і зі зворотним брейком завершив матч перемогою. 3 вересня вони зіграють проти дуету Міхалкова – Соснович.

До слова, напередодні Костюк останньою з українок завершила виступи в одиночному розряді US Open-2022.

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ТеннисМарта Костюк