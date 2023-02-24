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Людмила Киченок в дуэте с латышкой проиграла россиянкам полуфинал турнира в ОАЭ

Фото: Людмила Киченок и Елена Остапенко не пробились в финал (wtatennis.com)
Автор: Антон Федорцив

Поражением украинки Людмилы Киченок и латвийской теннисистки Елены Остапенко от российской пары в составе Вероники Кудерметовой и Людмилы Самсоновой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Dubai Tennis Championships, 1/2 финала, парный разряд

Кудерметова/Самсонова – Л. Киченок/Остапенко – 2:0 (7:5, 6:2)

Российский дуэт заложил основу победы в третьем гейме. Кудерметова и Самсоновой завоевали очко на подаче украинско-латвийской пары. Дальше Киченок с Остапенко пытались догнать соперниц и даже брейком сравняли счет в десятом гейме. Но россиянки сразу же ответили обратным и быстро закрыли сет.

А вот во второй партии с конкуренцией не сложилось. Благодаря двум брейкам Кудерметова и Самсонова за 20 с хвостиком минут оказались в шаге от завершения поединка (5:1). Только тогда российская пара расслабилась и разрешила украинке с латышкой набрать еще один пункт. Однако сразу же представительницы РФ "под ноль" взяли гейм, сет и матч.

В финале Кудерметова с Самсоновой встретятся с дуэтом из Тайваня – Хао-Чин Чань и Латишой Чань. Матч запланирован на 25 февраля. Обе пары были несеянными на старте турнира.

Ранее экс-первая ракетка мира Мугуруса неожиданно приостановила выступления среди профессионалок. Испанка пропустит часть сезона, чтобы набрать оптимальные кондиции. Пауза в карьере приведет к вылету теннисистки из топ-100 рейтинга WTA.

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Теннис